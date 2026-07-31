Рама, дизель, полный привод — новая версия известного внедорожника уже в РФ

В России стартовали продажи дизельной версии 212 T01 с ценой 4,65 млн рублей

Поклонники олдскульной техники наконец-то дождались: в нашей стране начались официальные продажи дизельной модификации 212 T01. Настоящий рамный характер никуда не делся, а вот начинка стала куда современнее.

По сути, для покупки сейчас открыта только одна, зато максимально заряженная версия – Adventurer Diesel RUS. Просят за такой автомобиль 4 650 000 рублей.

212 T01

Ездит машина на двухлитровом агрегате с отдачей в 166 лошадиных сил. В пару ему достался восьмиступенчатый автомат, безальтернативный полный привод и внушающая уважение раздатка BorgWarner с понижающей передачей. Спереди и сзади – зависимая пружинная многорычажка и два моста, никакого компромиссного «паркета».

Кстати, о долговечности в наших условиях позаботились всерьез. Заводской антикор распространяется примерно на две сотни оцинкованных элементов. Вдобавок внедорожник с завода упаковали расширенным зимним пакетом: здесь греется не только руль, но и форсунки омывателя вместе с лобовым стеклом.

Гарантия между тем вполне уверенная – пять лет или 150 тысяч километров пробега, что только добавляет спокойствия.

Пока дилеры только осваивают дизель, производитель готовит еще один сюрприз. До конца 2026 года на рынок может выкатиться версия с открытым бортом, проходящая под кодовым названием Pick-Up. Правда, официально характеристики этой модификации для России держат в секрете.

Если отталкиваться от китайской спецификации, то речь идет о моторе 2,3 литра мощностью 190 лошадиных сил. Трансмиссия снова автоматическая, система привода – полная.

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