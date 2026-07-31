Chevrolet работает над совершенно новым кроссовером: подробности

General Motors подготовила проект нового кроссовера 9BXX-2

General Motors пока так и не уладила до конца все разногласия с сотрудниками в Южной Корее – ситуация напоминает недавние сложности Hyundai. Правда, на фоне этих трений в свежем соглашении появился довольно неожиданный пункт: американский концерн пообещал наладить выпуск совершенно нового кроссовера.

По данным портала daum.net, инженеры уже справились с дизайном будущей машины, подготовили платформу и подобрали основные комплектующие. Впереди – ключевой бюрократический момент. Запуск сборки не состоится до тех пор, пока головной офис в США не даст добро.

Параллельно решается вопрос с финансированием: объем инвестиций в проект планируют окончательно утвердить ближе к третьему кварталу 2027 года. Примерно в те же сроки стартуют предсерийная сборка и цикл тестовых испытаний.

Пока новинка скрывается под заводским обозначением 9BXX-2. В модельной линейке ей отвели нишу аккурат между Trailblazer и Trax. Детали о силовой установке General Motors не раскрывает, но, судя по крупным вложениям в экологизацию корейского завода, речь почти наверняка идет об электрифицированной модели. Официальную премьеру кроссовера стоит ждать либо в 2029-м, либо в 2031 году.

Кстати, на другом полюсе автопрома свои тревоги: компания Renault столкнулась с обвинениями в незаконном занижении уровня вредных выбросов.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о подготовке Volvo нового крупного седана.

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