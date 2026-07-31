Представлена самая дорогая Toyota Corolla в истории

Toyota представила 410-сильную GRMN Corolla с ценой 5,14 млн рублей

Японцы представили заряженный хот-хэтч Toyota GRMN Corolla и сразу же удивили ценником – 64 360 долларов (5,14 млн рублей). Сумма внушительная, особенно если вспомнить, что исходная GR Corolla на внутреннем рынке обходится практически на 30 000 долларов дешевле.

По сути, новинка собрала в себе все лучшее от базовой версии, но стала заметно агрессивнее. На корме вырос массивный спойлер, колеса обули в кованые диски золотистого оттенка, а кузовные панели заменили на углепластик. Дополнили картину однотрубные амортизаторы и цепкие спортивные покрышки Michelin. Инженеры не обошли вниманием и техническую начинку: полный привод полностью переработали, а передаточные числа в шестиступенчатой механике стали короче.

Систему впрыска охлаждающей жидкости в интеркулер добавили специально для трековых покатушек – в повседневной езде она вряд ли пригодится. Зато вес удалось скинуть на 30 килограммов благодаря демонтажу заднего ряда сидений. Мотор под капотом остался прежним – это 1,6-литровый турбоагрегат на 300 лошадиных сил, который ставится на обычную GR Corolla. Крутящий момент чуть подтянули: с 400 Нм до 410 Нм. Восьмидюймовый сенсорный экран тоже без изменений перекочевал от соплатформенной модели.

С учетом столь скромных технических правок возникает логичный вопрос: почему наценка такая огромная? Похоже, все упирается в эксклюзивность. Toyota запланировала выпустить всего 730 экземпляров GRMN Corolla на глобальный рынок. Так что заполучить этот хот-хэтч будет непросто даже тем, у кого в кармане уже лежат нужные 60 с лишним тысяч долларов.

На этом фоне отдельно вспомнился нашумевший эксперимент с китайскими авто – представители Hongqi наглядно продемонстрировали, во что превращается машина после солидного пробега.

Кстати, «За рулем» уже рассказывал о другом ценовом казусе: хорошо известный кроссовер Kia теперь продается по цене китайского автомобиля.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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