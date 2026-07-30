Продажи легковых машин с дизельным двигателем упали в России
Судя по свежей статистике, дизельный сегмент на российском авторынке становится все меньше. По итогам первого полугодия дилеры реализовали лишь 7,3 тысячи новых легковушек, работающих на тяжелом топливе.
Сокращение составило 12% относительно того же периода прошлого года. Об этих цифрах рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.
Доля таких машин ужалась вообще до символических 1,2%. Покупательский интерес, выходит, практически переключился на бензин, гибриды и «электрички».
Как ни странно, даже в этой сужающейся нише есть свои бестселлеры. Среди брендов пока лидирует BMW с показателем 1733 проданных авто. Следом идет Mercedes-Benz, его результат – 1075 единиц. Замыкает тройку, причем довольно неожиданно, китайский Foton с 632 реализованными пикапами. Близко к нему расположились Great Wall и Toyota, которые продали по 567 машин.
Если заглянуть в рейтинг конкретных моделей, картина станет еще любопытнее. Первое место удерживает Foton Tunland, нашедший 627 покупателей за полгода. Премиум, впрочем, никуда не делся: BMW X5 приобрели 577 раз, а пикап GWM Poer – 503. В десятку также вошли BMW X7 (468 шт.), Mitsubishi L200 (393 шт.), JAC T9 (387 шт.) и BMW X6 (335 шт.). Замыкают список Mercedes-Benz GLS с показателем 301 машина, Mercedes-Benz GLE (252 шт.) и Land Rover Range Rover (243 шт.).
«В итоге можно констатировать, что на первичном рынке в «дизельной теме» фактически остались лишь китайские пикапы и некоторое количество премиальных кроссоверов и внедорожников», – отметил эксперт.
С какими неочевидными расходами можно столкнуться при эксплуатации электромобиля, «За рулем» уже разбирал в недавнем материале.
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