Продажи легковых машин с дизельным двигателем упали в России

Целиков: За полгода продажи новых дизельных авто в РФ снизились на 12%

Судя по свежей статистике, дизельный сегмент на российском авторынке становится все меньше. По итогам первого полугодия дилеры реализовали лишь 7,3 тысячи новых легковушек, работающих на тяжелом топливе.

Сокращение составило 12% относительно того же периода прошлого года. Об этих цифрах рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Доля таких машин ужалась вообще до символических 1,2%. Покупательский интерес, выходит, практически переключился на бензин, гибриды и «электрички».

Как ни странно, даже в этой сужающейся нише есть свои бестселлеры. Среди брендов пока лидирует BMW с показателем 1733 проданных авто. Следом идет Mercedes-Benz, его результат – 1075 единиц. Замыкает тройку, причем довольно неожиданно, китайский Foton с 632 реализованными пикапами. Близко к нему расположились Great Wall и Toyota, которые продали по 567 машин.

Если заглянуть в рейтинг конкретных моделей, картина станет еще любопытнее. Первое место удерживает Foton Tunland, нашедший 627 покупателей за полгода. Премиум, впрочем, никуда не делся: BMW X5 приобрели 577 раз, а пикап GWM Poer – 503. В десятку также вошли BMW X7 (468 шт.), Mitsubishi L200 (393 шт.), JAC T9 (387 шт.) и BMW X6 (335 шт.). Замыкают список Mercedes-Benz GLS с показателем 301 машина, Mercedes-Benz GLE (252 шт.) и Land Rover Range Rover (243 шт.).

«В итоге можно констатировать, что на первичном рынке в «дизельной теме» фактически остались лишь китайские пикапы и некоторое количество премиальных кроссоверов и внедорожников», – отметил эксперт.

С какими неочевидными расходами можно столкнуться при эксплуатации электромобиля, «За рулем» уже разбирал в недавнем материале.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!