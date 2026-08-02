Скрытые километры: как современные технологии помогают и мешают в борьбе со скрученным пробегом

Эксперты объяснили, как поступить владельцу авто с выявленным скрученным пробегом

Привычный и бесплатный способ пробить историю машины через базу ГИБДД фактически перестал работать для обычного покупателя – ведомство ограничило публичный доступ к данным. Где же теперь искать достоверную информацию?

Казалось бы, выход есть – платные онлайн-сервисы, такие как «Автотека», предлагающие мгновенный отчет по VIN-номеру. Однако здесь кроется новая ловушка: агрегаторы собирают информацию из разных источников, но далеко не всегда гарантируют ее полноту.

В пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр отмечают, что сторонние сервисы для проверки автомобилей по VIN-номеру могут содержать неверные сведения о пробеге и скрывать факты дорожно-транспортных происшествий.

Особенно сложно с китайскими автомобилями: проверить их пробег сложнее, чем кажется на первый взгляд. Недобросовестные продавцы научились работать не с приборной панелью, а с системными журналами и прошивками блоков управления.

В Россию по параллельному импорту иногда попадают авто, которые были в каршеринге или корпоративных парках Китая, и восстановить их реальную историю практически невозможно. Для проверки таких автомобилей можно использовать специализированные сервисы, работающие с китайскими базами данных, например AutoHistory China.

Что можно проверить самому без сканеров и сервисов?

Некоторые признаки скрученного пробега можно заметить самостоятельно. Следует осмотреть салон авто: состояние руля, водительского сиденья, накладок на педалях и рычага коробки передач. Сильная потертость этих элементов при заявленном небольшом пробеге – весомый повод для сомнений. Также стоит обратить внимание на состояние тормозных дисков, ремней и шлангов под капотом.

Что делать, если машину уже купил, а пробег оказался скрученным?

Если покупка уже состоялась, а скрученный пробег обнаружен после сделки, у покупателя есть право требовать расторжения договора купли-продажи. Первым шагом должно стать получение заключения независимых экспертов, подтверждающего факт манипуляции с пробегом. Затем необходимо направить официальную претензию продавцу с требованием возврата средств.

Если продавец отказывается урегулировать спор добровольно, можно обратиться в суд. Важно помнить, что срок исковой давности составляет 3 года с момента обнаружения мошенничества.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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