Корейская сборка, АКП: в России появился новый доступный кроссовер

Новый Chevrolet Trax корейской сборки стоит в России от 1,6 млн рублей

На российских классифайдах начали появляться предложения о поставке Chevrolet Trax – компактного кроссовера, который собирают для южнокорейского рынка. Причем ценник у него действительно любопытный: стартует от 1,6 миллиона рублей за машину под заказ во Владивостоке. В самой Корее базовая версия обходится куда дешевле – в пересчете примерно 1,16 миллиона рублей (21 550 000 вон), однако нужно учитывать расходы на параллельный импорт.

Вариант за 1,6 миллиона – это уже не «пустая» машина. Речь идет о комплектации 1RS, куда входят кожаный салон, мульти-руль с аналогичной отделкой, однозонный климат-контроль, электрорегулировки водительского сиденья, электрический стояночный тормоз и сервопривод двери багажника. Добавьте сюда цифровую «приборку» и мультимедиа с сенсорным экраном – выглядит солидно.

Другой дилер из того же Владивостока, между прочим, просит заметно больше – от 2 134 000 рублей. Правда, за эти деньги доставят версию 2RS, и она по оснащению несколько проще. Салон, судя по снимкам, попроще: приборная панель тут аналоговая, дисплей мультимедийки поменьше. Зато климат-контроль, кнопка запуска мотора и электронный «ручник» никуда не делись.

Цены на кроссовер с доставкой в другие города

Понятно, что логистика сильно влияет на итоговую стоимость. Вот, скажем, привезти такой Trax в Новосибирск обойдется минимум в 2 260 000 рублей. В Омске ценник поднимается до 2 380 000 рублей, в Находке – до 2 450 000 рублей, а в Москве и вовсе пересекает отметку в 3,2 миллиона. Просто для сравнения: официальный Haval Jolion с роботизированной коробкой стартует с 2 449 000 рублей, а новый Chery Tiggo 7L, еще оставшийся у дилеров, и того дороже – минимум 2 940 000 рублей.

Абсолютный максимум просят за машины, которые уже физически находятся в России, а не привозятся «под клиента». Один московский мультибрендовый салон выставил полностью русифицированный Trax корейской сборки в топовом исполнении за 3 280 000 рублей. Кожа здесь дополнена вентиляцией, есть круиз-контроль, камера заднего вида и задние дисковые тормоза, а интерьер украшен спортивными элементами с логотипами RS.

Chevrolet Trax

Под капотом всех предложенных вариантов скрывается один и тот же агрегат: литровая «турботройка» объемом 1,2 литра мощностью 137 сил. С ней стыкуется классический шестиступенчатый гидротрансформатор. Привод, кстати, исключительно передний. Саму модель выпускают на мощностях GM Changwon в корейском Чханвоне – именно это совместное предприятие GM Korea превратилось, по сути, в глобальный хаб по производству компактных кроссоверов концерна.

Chevrolet Trax

Напомним, о снижении цен на кроссоверы Haval, Tenet и Geely «За рулем» уже писал.

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