Поставки шин для легковых авто из Китая в Россию выросли вдвое

Импорт легковых шин из Китая в РФ в июне стал рекордным с 2015 года

Рекордный объем импорта шин зафиксировала китайская таможня по итогам июня 2026-го. Издание «Коммерсант» 30 июля сообщило: в Россию ввезли 2,99 миллиона покрышек для легковушек, потратив на них $85 миллионов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года скачок двукратный – что в штуках, что в деньгах.

Между прочим, даже относительно мая картина выглядит внушительно. Месячный прирост составил 1,8 раза в штуках и 1,9 раза в денежном выражении. За всю историю доступной таможенной статистики, которую ведомство КНР публикует с 2015-го, ничего подобного в одном отдельно взятом месяце еще не случалось.

Если смотреть на полугодие в целом, динамика тоже заметная. За январь-июнь импортеры ввезли 12,7 миллиона шин – на 60% больше, чем в первой половине 2025-го. Финансовый показатель подрос скромнее, на 40%, до $322 миллионов.

Версии у экспертного сообщества разные. Одни собеседники газеты связывают ажиотаж со стартом защитного расследования ЕЭК. В мае его запустили в отношении легковых и легкогрузовых покрышек из стран ЕАЭС – рынок мог запасаться товаром впрок, пока не ввели ограничения.

Другие объяснение видят в текущем валютном курсе. Он остается настолько выгодным для импортеров, что позволяет держать высокую маржинальность на бюджетной продукции, хлынувшей из Поднебесной.

Правда, у такой бурной динамики есть обратная сторона. Слишком резкий рост способен привести к затовариванию складов. В компании Ikon Tyres уже подчеркнули: давление со стороны импорта на отечественных производителей остается аномально высоким.

Пошлины или квоты – вполне реальный сценарий. Еще в апреле крупные игроки рынка обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой поставить заслон растущему потоку, прежде всего китайскому. Сейчас на КНР приходится около 75% всех поставок, и в подавляющем большинстве это шины бюджетного сегмента. Если расследование доведут до конца, импорт могут обложить сбором порядка 30%.

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