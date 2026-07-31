Новейший Audi Q9 появится на российском рынке: сколько будет стоить?

Audi Q9: дилеры в России раскрыли сроки поставок, цены – от 15 до 23 млн рублей

Первый в истории Audi полноразмерный SUV – Audi Q9 – уже этим летом превратился в одну из самых обсуждаемых премьер. Марка из Ингольштадта наконец выходит в сегмент, где давно и плотно сидят BMW X7 и Mercedes GLS.

На старте для европейского рынка подготовили трехлитровый дизель с отдачей 299 лошадиных сил. Ему в пару достался 24-сильный стартер-генератор, восьмиступенчатый автомат и, разумеется, полный привод. Будет и попроще версия, где этот же мотор настроят на 245 сил.

Совсем другая история – в США. Там рассчитывают на бензиновый V6 объемом 2,9 литра, который выдаст 429 «лошадей». Помимо нее, свет увидит «заряженная» S-модификация. Ей уготовили четырехлитровый V8 на 591 лошадиную силу.

Производство гиганта наладили в Братиславе. Однако европейским покупателям выдавать машины начнут не раньше осени. Чуть позже кроссовер отправится и в Северную Америку. Директор по продажам новых машин «Рольфа» Николай Иванов, рассуждая о шансах для нашего рынка, объяснил: как только модель появится на внешних площадках, дилеры оценят комплектации, цену, условия и смогут сформировать предложение для клиентов.

Спрос у обеспеченной российской публики на такой автомобиль точно возникнет, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

«Флагманский кроссовер на наш рынок будут привозить многие дилеры», – уверен он.

Правда, поток, скорее всего, окажется совсем не массовым – речь о штучных поставках. К тому же, популярнее, по ощущениям Блинова, в России все равно останется Audi Q7.

С этим отчасти согласен совладелец компании «АИ Авто» и резидент Kir Avto Иван Пономарев. Он тоже ждет активного импорта, хотя его компания пока не планирует закупать машины.

«Мы работаем исключительно под заказ. Поэтому, как только появятся заявки от клиентов, будем организовывать поставки», – пообещал он.

Что касается точных сроков появления Audi Q9 в шоурумах, опрошенные эксперты предлагают не забегать вперед. Обычно после зарубежного старта требуется около 45 дней на доставку, заметил Иванов. Впрочем, итоговая ситуация упрется в страну поставки, логистику, доступность нужных сборок и оформление бумаг. Машины вообще могут поставлять откуда угодно – из Европы, Китая или любой другой точки официальных продаж.

Блинов дает чуть более смелый прогноз. По его словам, клиентам имеет смысл настраиваться на декабрь, то есть на самый конец года. Но такой расклад реален только при отсутствии логистических коллапсов.

Пономарев же подсчитал все гораздо детальнее. Первые хозяева в США и Европе увидят свои Audi Q9 ориентировочно в декабре 2026-го или январе 2027-го.

«Если говорить уже не о самых первых экземплярах, а о серийных поставках, то автомобили начнут выдавать примерно с февраля 2027 года», – добавил он.

Дальше – месяц на логистику из Европы до Москвы. Так что европейские экземпляры могут всплыть в России уже в марте-апреле 2027 года. Из Соединенных Штатов все сложнее, доставка растягивается месяца на три. Значит, машины оттуда стоит ждать к апрелю-маю того же 2027-го.

От сроков переходим к деньгам – вопросу не менее животрепещущему. В Германии минимальный ценник составил €108 400, что по текущему курсу превышает 9,7 миллиона рублей. В США модель стартует от $89 095, – в переводе на рубли порядка семи миллионов.

Российские дилеры в первую очередь присматриваются к европейской модификации, говорит Блинов. Прикинув логистику, таможенные платежи, утилизационный сбор и прочие траты, он называет предварительную сумму: около 15 миллионов рублей.

«Производство модели организовано на заводе Audi в Братиславе, поэтому поставки в Россию, как и в случае с другими европейскими автомобилями, будут осуществляться по каналам параллельного импорта преимущественно через Киргизию или Белоруссию», – пояснил он.

У Пономарева цифры похожие, но с разбивкой по рынкам. С прицелом на доставку, растаможку и ввоз через Белоруссию или Киргизию американская версия на старте обойдется в сумму от 15 миллионов рублей. Европейский вариант выйдет подороже – от 17 миллионов. Версия SQ9 с четырехлитровым битурбо, по предварительным прикидкам, потянет уже на 22-23 миллиона рублей в московских автосалонах.

Иванов точную стоимость называть пока не стал. Подчеркнул лишь, что финальный ценник чутко реагирует на внешние рынки, валютные колебания, выбранную комплектацию и условия ввоза. Если смотреть на фоне конкурентов, то BMW X7 у нас сейчас стоит от 17 до 23 миллионов рублей, Mercedes-Benz GLS – 20-20,5 миллиона, Lexus LX и вовсе разбегается от 17 до 35 миллионов, а Zeekr 9X обитает в нише от 11 до 15,3 миллиона рублей.

Несмотря на пугающие цифры, участники рынка в спросе не сомневаются. Первые покупатели на флагманскую модель найдутся быстро, убежден Пономарев.

«Дальнейший успех модели будет напрямую зависеть от рыночной цены, доступности поставок и общего спроса после выхода автомобиля на рынок», – рассудил он.

Плюсы, которые выделил эксперт, оказались довольно вескими: автоматические двери, полноценные капитанские кресла второго ряда (раньше у Audi такой фишки не было), целиком перекроенные экстерьер и интерьер. Ну и, конечно, возможность заказать версию с V8 – откровенная редкость на фоне повальной гибридизации.

Иванов, со своей стороны, напомнил о высоком спросе на «параллельные» Audi. В июле бренд из Ингольштадта впервые с момента ухода европейских премиум-марок официально обошел BMW по числу проданных в России машин. Он связывает это с мощной линейкой, включая модели китайской сборки, которые хорошо принимают наши покупатели.

«Для клиента Audi остается сильным премиальным брендом с понятной репутацией, высоким качеством и хорошей ликвидностью», – резюмировал Иванов.

Блинов тоже не видит повода для пессимизма. Спрос на немецкие автомобили никуда не делся, однако ниша огромных премиальных SUV остается крайне узкой. Штучные продажи, и ничего больше.

«Это нишевый продукт для обеспеченных клиентов», – коротко подвел итог эксперт.

Во что обходится импорт надежных дизельных внедорожников, «За рулем» рассказал на примере Toyota.

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