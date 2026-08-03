Как защитить автомобиль от жары? Ценные советы эксперта

Автоэксперт Попов перечислил правила защиты машины от перегрева

В летний зной автомобиль беззащитен – жара давит на каждый узел и деталь. О том, какие правила эксплуатации автомобиля в жару превращаются из рекомендаций в насущную необходимость, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

По сути, борьба с перегревом начинается с простой механической защиты. Лобовое и боковые стекла стоит прикрыть специальными шторками – на деле это самый эффективный метод блокировки солнечного излучения. Заодно из салона лучше убрать все, что способно покоробиться или оплавиться от адской духоты, ведь температура внутри стоящей на солнцепеке машины мгновенно зашкаливает за разумные пределы.

Впрочем, защита салона – лишь первый уровень. Следить за техническим самочувствием машины в пик зноя нужно с утроенным вниманием. Уровень охлаждающей жидкости и состояние аккумулятора – моменты, где цена халатности слишком высока. А уж про шины и говорить нечего.

«Высокая температура – это дополнительная нагрузка на многие системы автомобиля. К слову сказать, мягкие колеса при высокой температуре снижают уровень управляемости автомобиля», – подчеркнул эксперт.

Врач Сергей Малоземов добавляет неожиданный нюанс в эту летнюю автомобильную повестку. Пластиковые бутылки из полиэтилентерефталата, казалось бы, безобидны – материал у них крайне термостойкий и сам по себе не подведет. Однако при определенных условиях напиток внутри становится бомбой замедленного действия. Если лучи солнца проходят сквозь прозрачную емкость, срабатывает эффект линзы: жидкость фокусирует тепло и риск возгорания салона взлетает до небес.

О других неочевидных угрозах, подстерегающих автовладельцев, «За рулем» уже рассказывал.

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