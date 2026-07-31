Полисы ОСАГО подорожали: в чем причины

РСА: средняя выплата по ОСАГО выросла на 9,7%

Российский союз автостраховщиков (РСА) поделился свежей статистикой, которая напрямую касается каждого водителя: ремонт машин продолжает дорожать, а вслед за ним ползут вверх и страховые выплаты по ОСАГО.

За первые полгода 2026-го средняя цена годового полиса увеличилась на 5% – с 7273 до 7633 рублей. При этом президент РСА Евгений Уфимцев подчеркивает интересный момент: нынешний ценник все еще ниже, чем три года назад. В первой половине 2023-го, по его словам, средняя стоимость доходила до 7781 рубля. Всего же с января по июнь оформили около 34 миллионов договоров. Из них 12,8 миллиона – это краткосрочные полисы, которые в среднем обходились в 210 рублей.

На деле рост стоимости запчастей и ремонта уже привел к заметному скачку компенсаций. Средний размер выплаты за тот же период составил 122 709 рублей – это на 9,7% больше, чем годом ранее (тогда сумма достигала 111 827 рублей). В общей сложности страховщики перечислили клиентам 134,2 миллиарда рублей. Правда, в эту сумму входят не только прямые возмещения, но и судебные издержки, а также средства из компенсационного фонда РСА. Собранные премии за шесть месяцев достигли 165 миллиардов.

Глава союза отмечает, что за последние три года размер средней выплаты подскочил более чем на 40%. И все же, по его мнению, жесткая конкуренция между компаниями долгое время позволяла сглаживать рост цен и даже предлагать многим водителям более доступные тарифы.

Новая методика и обновленные справочники

Впрочем, впереди маячит очередное подорожание. С 11 июля 2026 года вступили в силу поправки в Единую методику расчета стоимости ремонта, утвержденные Банком России. Именно этот документ служит базой для определения цены восстановительных работ и формирования справочников средних цен на запасные части.

Теперь РСА считает стоимость деталей по-новому, опираясь на реальные рыночные цены, а обновленные справочники начнут действовать уже с 19 сентября. В союзе прогнозируют, что такой переход добавит к среднему чеку страхового возмещения еще примерно 8-10%.

Рост выплат неизбежно толкает страховщиков к постепенной корректировке тарифов. Если ничего не менять, то к концу года, как предупреждают в РСА, собранных взносов может попросту не хватить для покрытия убытков по новым расчетам.

Кто заплатит больше: аварийные и аккуратные водители

Хорошая новость в том, что рост тарифов не ударит по всем одинаково. Евгений Уфимцев пояснил, что конкуренция на рынке помогает сохранять привлекательные условия для аккуратных автомобилистов. Основную тяжесть почувствуют на себе водители с высокой аварийностью – завсегдатаи ДТП, которые регулярно нарушают правила. Это, кстати, доказывает: система индивидуализации тарифов работает ровно так, как и задумывалась.

Еще одно доказательство – статистика перестраховочного пула. Если в среднем за полугодие доля договоров, передаваемых туда, составляла 9,1%, то в июне она практически достигла 12%. Глава РСА пояснил это так: даже максимальной страховой премии уже не хватает, чтобы закрыть риски по самой неблагополучной части клиентов, и возникающие убытки, по сути, оплачиваются из кармана добросовестных водителей. С его точки зрения, повышение верхней планки тарифного коридора именно для таких автомобилистов – мера абсолютно оправданная.

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