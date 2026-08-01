За миллион с небольшим: в Россию приехал хорошо знакомый корейский кроссовер

Параллельные поставки Kia KX1 налажены в РФ с ценами от 1,2 млн рублей

На российском рынке вдруг появилась машина, которая стоит дешевле топовых моделей LADA Granta. По крайней мере, если смотреть на версию под заказ из Владивостока – за компактный кроссовер Kia KX1 просят минимум 1 210 000 рублей.Эти автомобили приезжают из Китая, где их собирают исключительно для местных покупателей.

Kia KX1

Кстати, по китайским ценам все выглядит еще привлекательнее: 55 900 юаней, то есть около 660 000 рублей. Дальше в дело вступают логистические расходы и прочие накрутки, которые в итоге формируют тот самый ценник чуть выше 1,2 миллиона рублей. Речь идет о машинах, которые пока есть только под заказ у одного из дилеров.

Чем же оснащена такая «бюджетная» иномарка? Однозонным климат-контролем, кожаным мульти-рулем, мультимедийной системой с сенсорным экраном. Еще в списке значатся камера заднего вида с парктроником, датчики давления в шинах, обогрев зеркал и заднего стекла, датчик света и литые 15-дюймовые диски. В общем-то, неплохой набор для начальной комплектации.

Сравнение с продукцией АВТОВАЗа тут напрашивается само собой. Топовый лифтбек Granta обойдется в 1 324 000 рублей, кросс-лифтбек на максимуме – уже в 1 391 000 рублей. Универсал Granta Cross тоже не уступает, его потолок цены достигает 1 371 000 рублей. Получается, что за небольшие деньги можно пересесть в кроссовер хоть и компактного, но все же иного класса.

Понятное дело, во Владивостоке цены самые гуманные. Если же заказать такой кроссовер в Красноярске, придется выложить 1 400 000 рублей, в Санкт-Петербурге попадаются предложения на уровне 1 430 000 рублей. Ситуация в Омске, Тюмени и ряде других городов – Казани, Чебоксарах, Барнауле, Новосибирске, Перми – стартует от полутора миллионов рублей.

А дальше начинается игра с наличием. «Живой» автомобиль из салона или с частного объявления оценивается иначе. На одном из классифайдов частник из Красноярска выставил топовую Kia KX1 за 1 500 000 рублей, правда, пообещал скинуть небольшую сумму «на бензин».

Интерьер Kia KX1

Некоторые компании работают с запасом. В том же Красноярске нашлось предложение за 1 550 000 рублей за привезенные экземпляры. В Ростове-на-Дону KX1 из наличия продают за 1 645 000 рублей, Магнитогорск просит 1 750 000 рублей, Иркутск – 1 780 000 рублей. В Кирове и Тюмени можно встретить цену в 1 800 000 рублей, а московский покупатель должен быть готов расстаться с 2 350 000 рублей. Разброс, как видите, колоссальный.

Что прячется под капотом? Только проверенный атмосферный мотор MPI объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. Этот агрегат прекрасно знаком россиянам по сверхпопулярным моделям Kia Rio и Hyundai Solaris. В Китае его сочетают с механической коробкой, однако к нам привозят версии исключительно с шестиступенчатым автоматом и передним приводом – без каких-либо альтернатив.

Кстати, о неубиваемых моторах — легендарный Land Cruiser недавно обновился, но сохранил свои лучшие двигатели, о чем «За рулем» уже рассказывал.

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