Выигрыш 30 секунд: почему превышение скорости не поможет приехать быстрее

ГИБДД Казани: почему превышение скорости не поможет доехать намного быстрее

В ГИБДД Казани решили развеять популярное заблуждение о том, что можно серьезно выиграть время, слегка надавив на педаль газа. Оказалось, что разница между 110 и 120 километрами в час не играет роли, если речь идет о коротких городских перегонах.

Телеграм-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ» приводит простую математику. Чтобы проехать один километр на скорости 110 км/ч, понадобится примерно 33 секунды. При 120 км/ч этот же отрезок покрывается за 30 секунд. Вроде бы мелочь, зато какая экономия?

На дистанции в десять километров выигрыш составит ровно полминуты. По сути, этого времени не хватит даже на то, чтобы толком перестроиться в соседний ряд перед светофором. Однако плата за это микроскопическое преимущество оказывается куда выше, чем кажется.

В реальности же водитель на более высокой скорости утыкается в поток, тормозит, дергается, ищет окна для обгона. Причем каждое такое перестроение добавляет риска и нервотрепки, а выигранные секунды тают на глазах. Так что гонка, по большому счету, не стоит свеч.

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