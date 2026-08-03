Выигрыш 30 секунд: почему превышение скорости не поможет приехать быстрее
В ГИБДД Казани решили развеять популярное заблуждение о том, что можно серьезно выиграть время, слегка надавив на педаль газа. Оказалось, что разница между 110 и 120 километрами в час не играет роли, если речь идет о коротких городских перегонах.
Телеграм-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ» приводит простую математику. Чтобы проехать один километр на скорости 110 км/ч, понадобится примерно 33 секунды. При 120 км/ч этот же отрезок покрывается за 30 секунд. Вроде бы мелочь, зато какая экономия?
На дистанции в десять километров выигрыш составит ровно полминуты. По сути, этого времени не хватит даже на то, чтобы толком перестроиться в соседний ряд перед светофором. Однако плата за это микроскопическое преимущество оказывается куда выше, чем кажется.
В реальности же водитель на более высокой скорости утыкается в поток, тормозит, дергается, ищет окна для обгона. Причем каждое такое перестроение добавляет риска и нервотрепки, а выигранные секунды тают на глазах. Так что гонка, по большому счету, не стоит свеч.
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