Chery купила долю в KGM: что известно о планах компаний

Chery приобрела долю около 10% в корейской компании KGM за $75 млн

Китайский автопроизводитель Chery вложит $75 млн в корейскую KG Mobility. Для этого выпустят конвертируемые облигации. При конвертации в акции доля китайской компании составит примерно 10%.

Планы сотрудничества куда шире. Президент Chery International Чжан Гуйбин назвал перспективными совместные проекты в области использования производственных мощностей, дистрибуции и взаимодействия на уровне брендов.

«Мы видим множество возможностей для сотрудничества, в том числе в части каналов сбыта и совместной работы над брендами», – заявил он.

Укрепление позиций за рубежом для Chery – приоритет. Компания уже является крупнейшим экспортером автомобилей из Китая. Сейчас она всерьез присматривается к рынку США. Правда, как отметил Чжан Гуйбин, для старта продаж в Америке придется выполнить целый ряд местных нормативных требований.

Инвестиции Chery в KG Mobility и планы партнерства

Конкретный совместный проект уже не за горами. В январе KG Mobility представит среднеразмерный кроссовер под кодовым названием SE-10, построенный на платформе T2X от Chery. Автомобиль выйдет в бензиновой и подключаемой гибридной версиях; его планируют продавать как на домашнем рынке, так и за рубежом.

Взаимодействие выйдет далеко за пределы автопрома. Стороны договорились сформировать специальную рабочую группу – она займется поиском возможностей в полупроводниках, робототехнике, сырье, стали и смежных областях. Фактически речь идет о технологическом обмене самого широкого профиля.

Сама KG Mobility – наследница бренда SsangYong Motor. Сейчас компания занимает четвертое место в Южной Корее по объемам производства, уступая лишь Hyundai, Kia и заводу General Motors. За первую половину года продано более 55 тысяч машин, причем около 60% ушло на экспорт. Примечательно, что KGM – единственный некитайский бренд, официально поставляющий автомобили в Россию.

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