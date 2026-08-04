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Продажи этой модели Lada выросли в 1,5 раза

АВТОВАЗ сообщил о росте продаж Lada в июле 2026 года на 4,3%

Июльские продажи автомобилей Lada поднялись на 4,3 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Суммарно за семь месяцев 2026-го дилеры реализовали 183 091 машину – цифра практически копирует объемы января-июля годичной давности.

Главным драйвером, без сомнения, выступила обновленная Niva Travel с 1,8-литровым мотором. Ее тираж взлетел в полтора раза относительно июля 2025-го, а к июню текущего года модель дополнительно набрала 3,3%. За прошлый месяц покупателей нашли 3712 таких внедорожников.

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ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШИХ

На фоне семимесячной статистики в компании полагают, что российский авторынок по итогам всего года сохранит масштаб 2025-го – естественно, если текущие рыночные тенденции не сломаются.

О самом популярном премиальном автомобиле «За рулем» ранее рассказывал.

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Источник:  Российская газета
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