АВТОВАЗ сообщил о росте продаж Lada в июле 2026 года на 4,3%

Июльские продажи автомобилей Lada поднялись на 4,3 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Суммарно за семь месяцев 2026-го дилеры реализовали 183 091 машину – цифра практически копирует объемы января-июля годичной давности.

Главным драйвером, без сомнения, выступила обновленная Niva Travel с 1,8-литровым мотором. Ее тираж взлетел в полтора раза относительно июля 2025-го, а к июню текущего года модель дополнительно набрала 3,3%. За прошлый месяц покупателей нашли 3712 таких внедорожников.

На фоне семимесячной статистики в компании полагают, что российский авторынок по итогам всего года сохранит масштаб 2025-го – естественно, если текущие рыночные тенденции не сломаются.

О самом популярном премиальном автомобиле «За рулем» ранее рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!