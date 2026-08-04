Эти марки изменили цены на свои автомобили в России

Автоэксперт Мосеев сообщил об изменении цен машин марок VGV и Changan

Пока потенциальные покупатели раздумывают, стоит ли заходить в автосалон, отечественный авторынок продолжает лихорадить. Олег Мосеев, известный автоэксперт, поделился свежей статистикой в своем Telegram-канале: всего за пять дней, с 27 по 31 июля, прайс-листы переписали сразу два бренда.

Китайский VGV решил поиграть скидками на кроссовер U70 Pro. Причем дисконт теперь распространяется на все комплектации машин 2024 и 2025 годов выпуска. Выгода для клиента выросла весьма ощутимо – со 150 тысяч рублей сразу до 200 тысяч. По сути, ценник стал ниже еще на пятьдесят тысяч.

Changan, в свою очередь, затронул ревизией весь модельный ряд 2025 года. Самой заметной встряской стало удешевление CS75 Plus New. От рекомендованной розничной цены отщипнули 90 тысяч рублей – на первый взгляд, разница вроде бы скромная, около двух процентов. Хотя при текущем уровне инфляции даже такая коррекция лишней не бывает.

А вот BAIC вновь засветил в продаже комплектацию Flagship 2026 года для внедорожника BJ40. Видимо, интерес к модели сохраняется, раз производитель решил возобновить ее предложение.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о том, кто из автопроизводителей поднял или снизил цены в июле.

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