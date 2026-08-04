Стало известно, когда полноценно заработает проверка ОСАГО по камерам
Сплошная проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам по всей стране может стать реальностью уже этой осенью. Евгений Уфимцев, возглавляющий Всероссийский союз страховщиков (ВСС), назвал конкретный месяц запуска – октябрь 2026 года.
Правительство взялось за этот вопрос вплотную еще весной. Вице-премьер Виталий Савельев тогда поставил задачу перед Минфином, страховым сообществом, МВД и Минтрансом – до первого октября просчитать все подводные камни и подготовить почву для старта. К этому же времени полицейское ведомство обязано закончить апгрейд своих информационных баз.
База данных АИС страхования к наплыву запросов, судя по всему, уже готова. Как пояснил Уфимцев, туда практически мгновенно попадают почти 100% электронных договоров ОСАГО. Камнем преткновения пока остаются системы самого МВД.
«Сейчас мы ждем доработок систем МВД, чтобы можно было фиксировать проезд автомобиля под камерой и сразу проверять, есть ли у него действующий полис», – подчеркнул он.
Хотя в ВСС и рассчитывают, что кабмин уложится в намеченные сроки, без сбоев на этапе отладки вряд ли обойдется. Уфимцев признал, что системе может понадобиться дополнительное время на доводку до ума, потому что главное здесь – исключить ложные срабатывания. Вообще, по его мнению, запускать контроль и начисление штрафов за отсутствие страховки логичнее одновременно и без деления на регионы.
Кстати, камеры смогут распознавать не только российские полисы. С мая 2025 года налажен электронный обмен данными с Белоруссией, что позволяет проверять и так называемые синие карты – международные договоры страхования. Система задумывалась в первую очередь не как инструмент для пополнения бюджета штрафами, а как способ защиты добросовестных собственников машин.
«Если человек купил полис и попал в ДТП, он должен быть уверен, что у второго участника ОСАГО тоже есть. Иначе ему приходится идти в суд и пытаться взыскать ущерб с виновника напрямую», – объяснил глава ВСС.
Насколько серьезна проблема с полисами ОСАГО в разных регионах, «За рулем» уже рассказывал в одной из недавних публикаций.
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