Стало известно, когда полноценно заработает проверка ОСАГО по камерам

Евгений Уфимцев: проверку ОСАГО по дорожным камерам запустят в октябре 2026 года

Сплошная проверка наличия ОСАГО по дорожным камерам по всей стране может стать реальностью уже этой осенью. Евгений Уфимцев, возглавляющий Всероссийский союз страховщиков (ВСС), назвал конкретный месяц запуска – октябрь 2026 года.

Правительство взялось за этот вопрос вплотную еще весной. Вице-премьер Виталий Савельев тогда поставил задачу перед Минфином, страховым сообществом, МВД и Минтрансом – до первого октября просчитать все подводные камни и подготовить почву для старта. К этому же времени полицейское ведомство обязано закончить апгрейд своих информационных баз.

База данных АИС страхования к наплыву запросов, судя по всему, уже готова. Как пояснил Уфимцев, туда практически мгновенно попадают почти 100% электронных договоров ОСАГО. Камнем преткновения пока остаются системы самого МВД.

«Сейчас мы ждем доработок систем МВД, чтобы можно было фиксировать проезд автомобиля под камерой и сразу проверять, есть ли у него действующий полис», – подчеркнул он.

Хотя в ВСС и рассчитывают, что кабмин уложится в намеченные сроки, без сбоев на этапе отладки вряд ли обойдется. Уфимцев признал, что системе может понадобиться дополнительное время на доводку до ума, потому что главное здесь – исключить ложные срабатывания. Вообще, по его мнению, запускать контроль и начисление штрафов за отсутствие страховки логичнее одновременно и без деления на регионы.

Кстати, камеры смогут распознавать не только российские полисы. С мая 2025 года налажен электронный обмен данными с Белоруссией, что позволяет проверять и так называемые синие карты – международные договоры страхования. Система задумывалась в первую очередь не как инструмент для пополнения бюджета штрафами, а как способ защиты добросовестных собственников машин.

«Если человек купил полис и попал в ДТП, он должен быть уверен, что у второго участника ОСАГО тоже есть. Иначе ему приходится идти в суд и пытаться взыскать ущерб с виновника напрямую», – объяснил глава ВСС.

Насколько серьезна проблема с полисами ОСАГО в разных регионах, «За рулем» уже рассказывал в одной из недавних публикаций.

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