Названы российские регионы с наибольшей долей водителей без ОСАГО

Глава ВСС Уфимцев: В Ингушетии более половины водителей ездят без ОСАГО

В целом по стране доля машин без ОСАГО колеблется в районе 7-10%, однако в отдельных регионах картина выглядит совершенно иначе. По сути, там отсутствие страховки стало скорее нормой, чем исключением.

Лидирует в этом списке Ингушетия, где полиса нет более чем у половины автомобилистов. Следом идут Северная Осетия (34%), Карачаево-Черкесия (29%) и Тыва, отстающая совсем ненамного – там показатель достиг 28%. Евгений Уфимцев, возглавляющий Всероссийский союз страховщиков, поделился этими подсчетами.

Четверти водителей не хватает обязательной страховки в Дагестане. А в Бурятии и Кабардино-Балкарии без нее обходится примерно каждый пятый автовладелец.

На этом фоне 18%, зафиксированные в Крыму, или 16% в Забайкальском крае уже не кажутся такими шокирующими, хотя цифры все равно внушительные. Замыкает десятку антилидеров Краснодарский край с долей в 13%, сообщил Уфимцев.

Исправить ситуацию призвана система автоматической фиксации нарушений. Полноценный запуск проверки ОСАГО по дорожным камерам намечен на осень 2026 года.

Глава ВСС считает, что контроль разумно вводить одномоментно на всей территории России, причем сразу в связке со штрафами. Правда, есть принципиальный нюанс: перед стартом нужно железно убедиться, что алгоритмы работают без сбоев. Ошибки тут недопустимы.

Ведь за сухими процентами стоят реальные риски для добросовестных водителей. «Если человек купил полис и попал в ДТП, он должен быть уверен, что у второго участника ОСАГО тоже есть. Иначе ему приходится идти в суд и пытаться взыскать ущерб с виновника напрямую», – подчеркнул Уфимцев.

Кстати, «За рулем» уже рассказал, кому можно вернуть половину стоимости полиса ОСАГО.

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