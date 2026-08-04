В России в два раза выросли продажи новых Тойот: почему так происходит?

В РФ за первое полугодие 2026 года было зарегистрировано 16 648 новых Toyota

Вот так смотришь на продажи Toyota по миру и понимаешь: глобальный автогигант сейчас будто разрывается на части. Пока на домашнем японском рынке все цветет и пахнет (прибавили 5,3%, добравшись до планки в 1 085 752 машины), за пределами страны начинаются серьезные американские горки.

Международные отгрузки в целом просели на 4,1%. Всего за океан ушло почти 4,28 миллиона автомобилей.

Но настоящей головной болью стал Китай. Там падение спроса оказалось просто провальным – сразу минус 17%. Для контраста, Северная Америка хоть и дала скромный плюс в один процент, но все же сохранила положительную динамику. Европа, по сути, замерла, показав уровень прошлого года. А вот Латинская Америка недосчиталась 5,8% – тоже ощутимый удар.

Впрочем, не все так однозначно. На этом неспокойном фоне российские цифры выглядят как взрывной рост. Как подсчитали в «Автостате», за первые шесть месяцев 2026 года у нас зарегистрировали 16 648 новых Тойот. Для сравнения, год назад за тот же срок удалось продать лишь 8187 штук. Фактически объем увеличился более чем в два раза.

Ранее «За рулем» рассказывал о ситуации с продажами Toyota на других рынках.

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