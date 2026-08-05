Технологичный китайский внедорожник получил еще более «навороченную» версию
Самый дорогой внедорожник корпорации, похоже, скоро обзаведется модификацией, где почти нет места экономии и утилитарности. В YangWang U8L Snowcrest Edition ставку сделали на роскошь для двоих задних пассажиров.
Обычно растянутая колесная база ассоциируется с дополнительным третьим рядом, но здесь логика иная. Задний диван безжалостно убрали, а вместо него смонтировали два раздельных капитанских кресла – с выдвижными подставками для ног, вентиляцией и массажем. Рядом разместили самостоятельный дисплей для настройки климата и мультимедиа, а вокруг – дорогая кожа, подчеркивающая статус.
Атмосферу исключительности, в общем-то, создают и снаружи. Кузов получил новую палитру, где золотые акценты проявляются на логотипе, корпусах зеркал, бамперах и задней стойке. Открываешь дверь – на пороге светится логотип Snowcrest Edition. Дальше – больше: такие же метки нанесены на бардачок, дверные панели, сиденья, подголовники и центральный подлокотник.
Интерфейс мультимедийной системы, как ожидается, тоже можно будет кастомизировать под версию «Снежная вершина». К штатной премиальной акустике вопросов явно не возникнет.
Китайские медиа полагают, что за такой уровень лоска попросят около 1,8 млн юаней – это больше 21 млн рублей по текущему курсу. Стандартный же удлиненный U8L сейчас оценивается примерно в 1,3 млн юаней, или свыше 15 млн рублей. Официальных цифр и даты старта продаж пока не называли.
Хотя автомобиль выглядит иначе, техника осталась без изменений. YangWang U8L Snowcrest Edition базируется на е-платформе e⁴ с подвеской Disus-P, способной удерживать кузов даже при потере колеса. В активе у машины – режим «краба» и легендарный «танковый разворот».
Силовая установка строго гибридная: 2-литровый турбомотор на 272 л.с. плюс четыре электродвигателя. Суммарно отдача составляет 1197 л.с., крутящий момент достигает 1280 Нм, а разгон до сотни занимает 3,6 секунды. Потолок скорости срезан электроникой на 190 км/ч. Батарея емкостью 55,53 кВт·ч позволяет на одной заправке преодолеть до 1000 км.
Что такое U8L вообще? По сути, это флагманский внедорожник премиального ответвления BYD. От базового U8 он отличается пропорциями: длина 5400 мм, ширина 2049 мм, высота 1921 мм, база 3250 мм. Поменяли остекление, пороги и колесные арки, установили колеса свежего дизайна и окрасили кузов в два оттенка. Сзади появилась двухсоставная крышка багажника без закрепленной запаски, но с площадкой для номера.
Snowcrest Edition, при всех ее изысках, вряд ли готовит финансовый прорыв для бренда. Инвестиции здесь, скорее, в имидж и узнаваемость – громкий повод напомнить о суббренде YangWang и всей корпорации.
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