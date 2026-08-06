В России более чем в два раза вырастут штрафы для обочечников

Антон Шапарин предложил поднять штраф за езду по обочине до 5 тысяч рублей

Штраф за выезд на обочину в скором времени может стать весьма ощутимым. С предложением увеличить наказание с нынешних 2250 до 5000 рублей к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Соответствующее письмо уже направлено в Правительство.

Летний рост аварий подстегнул эту инициативу. Статистика, которую приводит Shot, выглядит пугающе: только в столице и области с начала года зафиксировали 152 тысячи таких нарушителей. В Петербурге число оштрафованных перевалило за 124 тысячи.

Причем в 32 регионах картина совсем иная – там движение по краю дороги будто никто не практикует. Среди них, например, Дагестан, а также Ленинградская, Пензенская и Саратовская области. Правда, на деле все упирается в техническое оснащение трасс: в этих субъектах либо вовсе нет камер, либо работают давно устаревшие комплексы, не способные замечать обочечников.

В теплый сезон желание прорваться вперед по свободной полосе обостряется на фоне многокилометровых заторов. Заканчивается такая спешка порой трагически. В текущем году смертельные ДТП по вине нетерпеливых водителей уже регистрировали в Московской и Воронежской областях. Шапарин убежден, что увеличение штрафа в 2,2 раза заставит лихачей вернуться в плотный ряд. «Повышение штрафа до 5 тыс. рублей станет действенной мерой и вернет нарушителей в общий поток», – считает он.

А как сэкономить в такси, «За рулем» уже рассказывал.

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