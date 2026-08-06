Менять масло в 4 раза реже? Российские химики придумали, как продлить ему жизнь

РГУНГ: создана смесь присадок, замедляющая старение моторного масла в 3-4,5 раза

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали смесь антиокислительных присадок, способную замедлить старение моторных масел в 3-4,5 раза.

Масло окисляется от жары и контакта с воздухом – постепенно густеет и все хуже защищает двигатель. Чтобы затормозить этот процесс, в него давно добавляют антиоксиданты. Правда, до недавнего времени использовали лишь один тип таких соединений.

« Со временем масло окисляется из-за высокой температуры и контакта с воздухом, из-за чего густеет и начинает хуже защищать двигатель. Чтобы этого избежать, производители добавляют антиоксиданты, которые тормозят окисление. До сих пор использовался только один вид антиоксидантов. Мы смешали два вида — аминные и фенольные, чтобы они усилили действие друг друга », – рассказал руководитель проекта, профессор университета Владимир Спиркин.

Команда не просто гналась за эффективностью. Ставилась задача создать предельно дешевый способ производства – доступный продукт, который мог бы заменить дорогостоящие аналоги. Исследователи протестировали смеси на базовых маслах разных ценовых категорий по авторской методике, имитирующей высокотемпературное окисление в работающем моторе.

Эффект оказался особенно заметен на одном из самых недорогих гидрокрекинговых масел VHVI-4. После окисления его вязкость выросла лишь на 3%, тогда как отдельные компоненты добавки давали скачок в 10-14%. Чем меньше этот рост, тем надежнее масло защищает детали от износа. Кислотное число – маркер накопления разрушительных продуктов окисления – снизилось в 1,3-1,5 раза.

« Для нас было принципиально важным доказать, что дешевое отечественное масло VHVI-4 с правильно подобранным пакетом присадок может работать не хуже дорогих импортных аналогов », – пояснила старший преподаватель кафедры химии и технологии смазочных материалов Ксения Попова.

По ее словам, это гарантирует стабильность поставок и независимость от внешних факторов.

Использование масел с новыми присадками обернется примерно 10-процентной экономией на обслуживании легкового двигателя. Кстати, выигрыш не только денежный. По данным Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется около 3 миллионов тонн отработанных моторных масел, а мощности по переработке отстают от этих объемов в 37,5 раза. Чем дольше живет масло, тем меньше нагрузка на всю систему утилизации.

О том, какой ресурс у современных моторов Lada на самом деле, «За рулем» рассказывал.

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