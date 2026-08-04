«Некоторые ходят по 450 тысяч»: АВТОВАЗ раскрыл реальный ресурс новых моторов Lada

Григорий Лычев: конструктивный минимум новых моторов Lada – 220 тысяч километров

АВТОВАЗ впервые официально озвучил гарантированный предел прочности для своих новейших бензиновых агрегатов.

Как рассказал глава управления проектированием моторов Григорий Лычев, конструктивный минимум, заложенный в силовые установки второго поколения, составляет 220 тысяч км пробега.

Причем эта цифра едина для всей линейки: и для 120-сильного мотора Lada Iskra, и для 135-сильного варианта на Vesta, и даже для нового 90-сильного атмосферника, которым сейчас оснащают обновленную Ниву Легенд.

Впрочем, инженеры подчеркивают: эта планка – лишь нижняя граница, на деле же, по словам представителя завода, встречаются экземпляры, которые без капремонта перешагивают рубеж в 400-450 тыс. км. Секрет долгожительства – в «умной» селективной сборке, где роботы подбирают пары деталей (поршни, валы, блоки) с идеальными микрозазорами, сводя к минимуму износ с самого старта.

Конечно, вечность двигателю никто не гарантирует: на его «выносливость» сильно влияют манера вождения, качество бензина и масел, а также суровые условия эксплуатации. Однако техническая начинка у моторов серьезно обновлена: новые масляные форсунки, иная головка блока, усовершенствованная шатунно-поршневая группа с низким трением и измененные распредвалы позволили не только прибавить в тяге, но и увеличить рабочий ресурс.

Особняком стоит мотор для Нивы. Этот 1,8-литровый восьмиклапанник получил оригинальную крышку ГБЦ, иную рампу форсунок и модернизированную систему вентиляции картера.

При этом вся новая линейка спроектирована как «безвтыковая» – то есть даже при обрыве ремня клапаны не встретятся с поршнями, что спасает владельца от дорогостоящего ремонта.

Что касается других новостей АВТОВАЗа, о запуске сервиса подписки в Санкт-Петербурге «За рулем» уже рассказал ранее.

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