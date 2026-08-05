В столичном Дептрансе рассказали о реальной помощи водителям чат-бота Александра

Максим Ликсутов: чат–бот в приложении «Парковки России» ответил на 5 млн вопросов с момента запуска

С конца 2022 года в приложении « Парковки России» работает круглосуточный виртуальный ассистент Александра.

Чат-бот помогает водителям оперативно решать вопросы по оплате парковки, оформлению резидентских разрешений, продлению абонементов на шлагбаумные парковки, подключению корпоративных счетов для юрлиц и сотрудников, а также условиям бесплатного хранения авто на перехватывающих стоянках.

В базе знаний помощника собраны сотни типовых сценариев, обеспечивающих моментальную обратную связь. При сложных запросах бот Александра бесшовно передает диалог живому оператору.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем цифровые сервисы, делаем их удобнее и быстрее. С 2022 года чат-бот Александра помогает водителям в приложении «Парковки России». За это время он обработал 5 млн запросов.

Пользователь может получить консультацию в любое время суток, а если ситуация окажется сложной – подключится специалист. Такой формат экономит время и позволяет решить вопрос без похода в сервисный центр».

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