Жалобы на ОСАГО бьют рекорды — основных причин всего две

Количество претензий к страховщикам выросло на 20%: ремонт по ОСАГО стал фикцией

За первое полугодие 2026 года российские автомобилисты подали финансовому омбудсмену почти 70 тысяч жалоб на страховые компании по ОСАГО.

Это на 18,6% больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство обращений – 78% всех споров со страховщиками – касается одного и того же: водителям отказывают в натуральном возмещении, то есть в направлении на ремонт, или нарушают тридцатидневный срок восстановления машины.

Проблема приобрела системный характер. По данным Российского союза автостраховщиков, сейчас лишь 5-6% пострадавших в ДТП получают направление в автосервис. Остальным предлагают только денежную компенсацию, которая зачастую не покрывает даже половины реальных расходов на восстановление.

Основная причина – разорванные логистические цепочки и дефицит запчастей. Поставка многих деталей растягивается на месяцы, а СТО попросту не готовы брать на себя обязательства по ремонту в установленный законом срок, опасаясь штрафов.

Впрочем, эксперты называют и другую причину коллапса. Методика расчета ущерба, утвержденная регулятором, существенно занижает рыночную стоимость работ и комплектующих. Автосервисы вынуждены заказывать детали по устаревшим справочным ценам, что делает ремонт невыгодным. Как только водитель приходит с «живыми» деньгами, нужные запчасти находятся мгновенно, но по рыночной цене.

В страховом сообществе предлагают увеличить срок ремонта до 45 дней, чтобы хоть как-то развязать руки станциям. Кроме того, без полного пересмотра стоимости запчастей и работ, по мнению экспертов, натуральная форма возмещения так и останется фикцией, а число споров будет только расти.

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