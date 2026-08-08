Клон Jeep Wrangler за полцены: итальянцы перехитрили суд и запустили внедорожник мечты

Новый ICH–X K2 с полным набором внедорожных качеств обойдется в 51 500 евро

Итальянская компания DR Automobiles, наконец, запустила в продажу свой долгожданный внедорожник ICH-X K2, который многие уже окрестили доступным двойником легендарного Jeep Wrangler.

Автомобиль, дебютировавший еще в 2023 году под именем ICKX, выходит на рынок с новым названием. Причиной ренейминга стал конфликт с бельгийским гонщиком Джеки Икс (Ickx), который выступил против использования своей фамилии, и теперь бренд получил обозначение ICH-X.

По своей сути новинка представляет собой перелицованный китайский BAIC BJ40, адаптированный под европейские стандарты. Автомобиль построен на серьезной рамной конструкции, оснащен неразрезным задним мостом и рессорами, а его геометрия впечатляет: дорожный просвет в 22 см, углы въезда и съезда – 37 и 31 градус соответственно, плюс способность преодолевать брод глубиной до полуметра.

Под капотом у K2 расположился 2,0-литровый турбодизель Foton мощностью 162 л.с. и 380 Н*м крутящего момента, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

При этом итальянцы не поскупились на оснащение: жесткие съемные панели крыши, электронные помощники и полный пакет безопасности уже входят в базовую комплектацию. Главный козырь модели – цена: в Италии K2 предлагают за 51 500 евро, тогда как базовый бензиновый Wrangler стартует с отметки почти в 71 000 евро.

При таком наборе характеристик и двадцатитысячной экономии новый внедорожник вполне способен отобрать часть аудитории у знаменитого американца, предлагая почти те же эмоции за разумные деньги.

Ранее «За рулем» рассказывал про еще один рамный внедорожник по цене от 500 тысяч.

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