Новый Ford Kuga получит технического донора. И это не «европеец»

Кроссовер Ford Kuga получит китайскую начинку, европейский характер и появится в 2029 году

Европейский Ford готовит сенсацию: в 2029 году на конвейер завода в Валенсии встанет преемник культового кроссовера Kuga.

Но главная интрига не в дате, а в техническом доноре – им станет платформа Geely, которую китайский гигант уже использует для своих электромобилей. Данное решение вписывается в новую стратегию Ford, который активно привлекает сторонних партнеров: от Renault для компактных хэтчбеков до Volkswagen для электрических SUV. Теперь очередь за Поднебесной.

Новинку построят на архитектуре GEA с 400-вольтовой системой. Она допускает передний, задний или полный привод, а главное – любую силовую установку на выбор: классический гибрид, подключаемый гибрид, чистый электромобиль или версию с бензиновым генератором для увеличения запаса хода. Такой подход позволит адаптировать машину под любой рынок и вкусы покупателей, не перекраивая конструкцию.

При этом дизайн кроссовера останется уникальным: Ford обещает дерзкую внешность, вдохновленную собственными раллийными болидами, а подвеску и управляемость перенастроят специально для европейских дорог. Название, скорее всего, сохранят – у Kuga сложилась лояльная аудитория, да и права на бренд уже закреплены.

Несмотря на платформу, новый SUV не станет клоном Geely, а получит уникальный характер, объединяющий восточные технологии и западную школу вождения.

В Валенсии, где сейчас собирают нынешнюю Kuga, уже готовятся к перезапуску модели.

Ранее «За рулем» рассказал о российском дебюте кроссовера Geely EX5.

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