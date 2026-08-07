Выгода 250 тысяч рублей: в России сильно подешевел популярный кроссовер

Soueast увеличил прямую скидку на кроссовер S06 в РФ до рекордных 250 000 рублей

Soueast S06 формально в прайс-листах не изменился в цене, но приобрести его теперь можно с куда более ощутимой экономией. Принадлежащий Chery бренд резко переписал условия покупки, накинув к прямой выгоде еще 100 000 рублей.

На деле это означает рекордный дисконт за все время присутствия модели на рынке – 250 000 рублей. В пересчете на конечную стоимость базовая переднеприводная версия «Престиж» обойдется покупателю в 2 849 000 рублей. Хотите вариант посерьезнее, с полным приводом и более тяговитым агрегатом? Готовьте 3 229 900 рублей.

Soueast S06

Актуальные цифры по комплектациям выглядят так:

«Престиж 2WD» – финальная цена 2 849 000 руб. при прямой выгоде 250 000 руб.;

«Престиж AWD» – финальная цена 3 229 900 руб. при аналогичной скидке в 250 000 руб.

Напомним, среднеразмерный паркетник добрался до российских автосалонов только в апреле 2026 года. В начальном исполнении с передним приводом под капотом трудится полуторалитровая турбочетверка с отдачей 147 лошадиных сил, работающая в связке с шестиступенчатым роботом.

Полный привод приносит с собой не только улучшенную проходимость, но и заметно более мощную начинку. Там место под капотом занимает уже 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 186 л. с. с крутящим моментом 275 Нм. В паре с ним идет классический 8-ступенчатый гидроавтомат – для многих это весомый аргумент в пользу переплаты.

Soueast S06

Собранные данные показывают, что итоговый прайс на Soueast S06 снизился на 100 тысяч рублей для обеих модификаций. Если раньше за переднеприводную версию просили ощутимо больше, то сейчас планка входа в семейство стартует от 2,85 миллиона рублей.

Версия «Престиж AWD», оснащенная 186-сильным двигателем и полноценной автоматической коробкой передач, также подешевела относительно предыдущих условий. Теперь этот кроссовер оценивается в 3,23 миллиона рублей вместе с выгодой.

Разница в стоимости с соседними рынками по-прежнему впечатляет. К примеру, в Казахстане тот же Soueast S06 2026 года производства ощутимо доступнее – речь идет об экономии в диапазоне от 1,03 до 1,24 миллиона рублей.

Там за переднеприводный вариант 1.6T FWD Premium дилеры просят 10,49 млн тенге, что по текущему курсу составляет около 1,82 млн рублей. Полноприводный S06 в топовом исполнении 1.6T AWD Flagship и вовсе оценивается в 11,49 млн тенге, или приблизительно 1,99 млн рублей. Контраст с российским ценником весьма серьезный, несмотря на увеличившийся дисконт.

Напомним, что недавно Haval объявил цены на свой новый внедорожник — «За рулем» об этом рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!