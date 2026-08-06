Смешной расход, богатое оснащение — Haval объявил цены на свой новый внедорожник

Great Wall вывел на рынок флагманский внедорожник H10 с ценой от 2,45 млн рублей

Около 2,45 миллиона рублей – именно столько в пересчете просят за новый флагманский внедорожник Haval H10 на китайском рынке. Модель стала первой, выпущенной напрямую под собственным брендом Great Wall, хотя шильдик Haval на решетке радиатора все же красуется. Версия побогаче обойдется в 231 800 юаней (2,7 млн рублей), и за эти деньги покупатель получает автомобиль, который заметно выделяется даже на фоне именитых конкурентов.

Haval H10

Внешность машины отсылает к граненым формам классических вездеходов – дизайнеры, по их словам, черпали вдохновение в очертаниях древнекитайских бронзовых треножников дин. Клиентам на выбор дадут пять цветов кузова, среди которых есть эффектные двухцветные схемы. Габариты внушительные: 5138 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1970 мм в высоту при колесной базе ровно в три метра. Если считать с запасным колесом на задней двери, длина увеличивается до 5299 мм. Дорожный просвет в 220 мм – весомый аргумент для тех, кто иногда съезжает с асфальта.

Haval H10

Салон можно заказать в пяти– или шестиместном исполнении. Перед глазами водителя – цифровая панель приборов на 10,25 дюйма, а по центру возвышается 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Дополняет картину проекционный дисплей аж на 29 дюймов. Передние кресла напичканы регулировками с электроприводом, вентиляцией, подогревом и массажем, а в подголовники встроили динамики. Пассажирам второго ряда скучать не даст 17,3-дюймовый экран, свисающий с потолка, – кинотеатр на колесах. Вдобавок установлен аудиокомплекс Coffee AI Sound с 21 динамиком, поддержкой Dolby Atmos и пиковой мощностью 1560 Вт.

Интерьер Haval H10

Комплекс электронных ассистентов Coffee Pilot 3 полагается на данные с 27 датчиков. Безопасность обеспечивают семь подушек, среди которых есть центральная – между передними седоками, а также удлиненные боковые шторки, закрывающие все три ряда сидений.

Главный технический козырь – гибридная система Hi4. Она объединяет 1,5-литровую бензиновую турбо-«четверку» на 167 л.с. с двумя электродвигателями. Суммарная отдача – 598 л.с., благодаря чему огромный внедорожник выстреливает до «сотни» за 4,9 секунды. Батарея емкостью 42,8 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве до 232 километров (по циклу CLTC). При полных баках и заряженном аккумуляторе запас хода суммарно достигает 1404 километров. Причем 15-минутная сессия быстрой зарядки добавляет около 126 километров пробега – вполне ощутимо для дальних путешествий.

Интерьер Haval H10

Ходовая часть тоже под стать амбициям: адаптивные амортизаторы EDC, независимая подвеска и система распределения крутящего момента iTVC. Имеется электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала, а шайба выбора режимов предлагает варианты для снега, песка, грязи и прочего бездорожья. В общем-то, о внедорожном арсенале побеспокоились основательно.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о российском дебюте и объявленных ценах на этот гибридный внедорожник.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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