Китайский автопрорыв: три модели обвалили цены в России

Авито Авто: в июле больше всего снизились цены на Omoda C7, Jetour Dashing и Jaecoo J7

В июле сразу три китайские модели стали главными лидерами по снижению стоимости.

Аналитики Авито Авто выяснили, что сильнее всего подешевели Omoda C7, Jetour Dashing и Jaecoo J7. Первая потеряла в цене почти 10%, – до 3,21 миллиона рублей, вторая – 8,8% (до 2,82 млн), а третья – 7,7% (теперь 3,1 млн).

При этом средний ценник нового авто по стране держится на отметке 3,5 млн рублей.

В десятку подешевевших также попали Jaecoo J8, Omoda C5, Lada Iskra, Chery Tiggo 9, GAC GS8, Lada Largus Cross и Geely Cityray – их скидки скромнее, от 5,5% до 1,1%.

Парадокс в том, что падение цен совпало с ростом интереса покупателей: за июль спрос на новые машины увеличился на 9,4% по сравнению с прошлым годом. Особенно активно раскупали Exeed RX, Omoda C5 и все тот же Jaecoo J7.

О том, какие автомобили стали выбором таксистов, «За рулем» недавно рассказывал.

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