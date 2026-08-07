На этих автомобилях теперь ездят таксисты. Проверьте, не ваша ли будущая машина в списке

Эксперт Целиков: больше всего в такси сейчас Lada, Kia, Hyundai и Volkswagen

Если вы присматриваете себе подержанный автомобиль, следует внимательнее отнестись к этой информации.

Директор «Автостата» Сергей Целиков привел данные, которые кардинально меняют представление о том, какие машины сегодня активнее всего эксплуатируются в агрессивных городских условиях. Оказывается, в такси классические седаны постепенно уступают место совершенно неожиданным моделям.

Анализ показал, что более половины всего парка легковых такси в стране (ровно 50,4%) приходится всего на четыре бренда. В эту четверку входят отечественная Lada (доля 16,6%), а также корейские Kia (13,5%) и Hyundai (12,3%), замыкает список немецкий Volkswagen (8%).

Однако эта картина стремительно меняется, и если заглянуть в свежий парк машин 2023-2026 годов выпуска, то там лидируют уже китайские производители. Вместе с неизменной Lada (25,5%) в тройку прорываются Chery (13,7%) и Haval (13,4%), а следом за ними идут Geely с Belgee.

Самое интересное кроется в модельном ряду. Хотя в общем зачете еще держатся ветераны рынка вроде Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo, будущее таксопарка уже предопределено.

Среди свежих машин вместо привычных седанов все чаще встречаются кроссоверы: Haval Jolion, Belgee X50 и Chery Arrizo 8. По словам эксперта, если раньше доля внедорожников в такси была меньше 20%, то сегодня на них приходится три четверти всех доступных на рынке предложений.

Таксопаркам просто не из чего выбирать, и они берут то, что допускается и есть в продаже.

Примечательно, что рынок сильно сузился: теперь топ-15 моделей собирают почти 70% всего свежего парка. Особенно это касается московского региона, где сконцентрировано более пятой части всех такси страны.

Учитывая, что ресурс таких машин вырабатывается в разы быстрее, покупка подобного автомобиля с пробегом может обернуться незапланированными тратами на ремонт. Поэтому, покупая авто с пробегом, обязательно проверяйте историю эксплуатации.

Инфографика "Авттостата"

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