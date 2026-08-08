Болты для этой машины стоят как новенький Porsche 911: почему так дорого?

Мэт Уотсон: комплект титановых болтов Pagani оценивается в 160 тысяч долларов

Представьте себе, что горстка титановых болтов по цене может легко затмить целый автомобиль. В единственном суперкаре Pagani таких деталей – около двух тысяч штук, и если умножить эту цифру на 80 долларов за каждый, получится 160 тысяч долларов. Сумма, между прочим, превышает базовый ценник Porsche 911 Carrera на американском рынке.

Pagani Huayra

На фабрику в Модене заглянул ведущий Carwow Мэт Уотсон – и раскрыл любопытные нюансы сборки итальянских машин. Выяснилось, что пристальное внимание там уделяется далеко не только кузовным панелям или отделке салона. По-настоящему удивляет подход к крошечному крепежу.

Сталь? Алюминий? Забудьте. Pagani использует титан – легкий и невероятно прочный. Вдобавок на поверхности каждого болта выгравировано имя бренда, причем речь идет о микроскопической точности: глубина рельефа не превышает двух микрон, то есть 0,002 миллиметра. Фактически логотип нанесен почти на ощупь.

Сам Уотсон оценил один такой элемент примерно в 60 фунтов стерлингов. В переводе на американскую валюту – как раз около 80 долларов. Дальше в ход идет сухая арифметика: 2000 креплений на машину умножаем на эту цифру и получаем порядка 120 тысяч фунтов – или те самые 160 тысяч долларов.

Правда, возникает закономерный вопрос: для кого именно озвучена эта стоимость. Carwow не стал уточнять, розничный ли это прайс для клиента, которому понадобилась замена при ремонте, или внутренняя закупочная цена производителя. Иными словами, 160 тысяч – это скорее эффектная экстраполяция, чем официально раскрытые расходы самой марки.

Ручная сборка и влияние на цену

Заглянем в процесс создания рулевого колеса – и все встанет на свои места. Исходной точкой служит цельная алюминиевая болванка массой около 43 килограммов.

После обработки на станке от нее остается фрагмент, весящий примерно 1,7 килограмма. Казалось бы, уже неплохо, но на этом в Pagani не останавливаются. Мастер тратит еще восемь часов на ручную полировку – и только тогда деталь готова к установке.

Интерьер Pagani Huayra

Подобная технология хорошо объясняет астрономические ценники машин из Модены. Большинство компонентов проходят трудоемкую многоступенчатую обработку и доводятся вручную – даже если этот элемент по большому счету скрыт от глаз и не влияет на внешность автомобиля.

Кстати, не так давно компания показала Huayra R Evo – обновленную версию трековой Huayra R. Модель получила переработанную аэродинамику, а в интерьере появились гоночные ковшеобразные кресла с шеститочечными ремнями и подголовниками из углеволокна. В общем-то, очередное подтверждение философии бренда, где внимание к деталям давно вышло за пределы привычного.

О том, как нишевые аксессуары с ресейла преображают автомобиль, «За рулем» уже рассказывал.

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