Этот Гольф быстрее Феррари, и на нем нельзя ездить: подробности о новинке

Volkswagen Motorsport South Africa разработал Mega Golf с 1000-сильным мотором

Немецкий концерн представил Mega Golf – вероятно, самый радикальный Volkswagen Golf в истории. Однако этот автомобиль никогда не появится в свободной продаже и не получит допуск на дороги общего пользования.

Mega Golf

Машину создавали целенаправленно для соревнований по подъему на холм. Кстати, дебют уже состоялся – Mega Golf намотал порядка 2000 километров по горным трассам. За проект отвечало южноафриканское подразделение Volkswagen Motorsport.

Mega Golf

Под капотом скрывается 2,5-литровый турбомотор от Audi RS3. В стоке он выдает около 400 сил, но немцы основательно его перетряхнули: заменили множество компонентов, переписали систему управления и в итоге сняли 1000 л.с.

К двигателю пристыковали 6-ступенчатую секвентальную коробку – стандартная трансмиссия Гольфа таких нагрузок просто не пережила бы.

Mega Golf

Кузов тоже серьезно переработали: появилось множество карбоновых элементов. Передний бампер – массивный, с огромными воздухозаборниками и сплиттером, а сзади красуется внушительное антикрыло. Тормозную систему, естественно, усилили, чтобы справлялась с возросшей динамикой.

Mega Golf

Салон лишили всего лишнего: установили каркас безопасности, а все пассажирские сиденья демонтировали – осталось только ковшеобразное кресло для пилота.

О том, что толкает водителей на подобные эксперименты с мощностью, «За рулем» уже рассказывал.

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