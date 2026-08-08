Самолеты будут летать на пальмовом масле: ведется разработка нового топлива

Bloomberg: Acelen Renovaveis получила $3 млрд на выпуск SAF из пальмы макауба

Финансирование в $3 миллиарда привлекла Acelen Renováveis – бразильская компания, которая намерена наладить производство устойчивого авиационного топлива (SAF) из плодов пальмы макауба, сообщил Bloomberg.

Сама по себе макауба – эндемик, растущий в основном в Бразилии. Ее плоды выделяются высокой энергоемкостью, а переработка дает возможность снизить выбросы углекислого газа до 80% в сравнении с ископаемым керосином.

К реализации проекта в штате Минас-Жерайс привлекли свыше двухсот ученых – агрономов, биотехнологов и инженеров по автоматизации. Перед ними стоит задача вывести дикорастущую пальму на промышленные масштабы.

Для плантаций уже отвели 180 тысяч гектаров земли. До первого урожая, правда, еще далеко: плоды появятся не раньше 2030 года, и лишь после этого начнется получение масла макаубы.

Зато когда завод заработает, он сможет выдавать 20 тысяч баррелей в сутки. По итогам 2025 года все мировое производство аналогичных видов топлива составляло 41 тысячу баррелей в день – фактически речь идет о создании мощностей, сопоставимых с половиной сегодняшнего глобального рынка. В течение года предприятие будет производить 1 миллиард литров SAF и возобновляемого дизеля.

Параллельно Acelen Renováveis не замыкается исключительно на своих угодьях. В выращивание макаубы компания планирует вовлечь малые и средние фермерские хозяйства, инвестируя в это направление около 180 миллионов долларов. Участники получат саженцы, пройдут обучение, смогут рассчитывать на постоянную техническую поддержку и гарантированный выкуп собранного урожая.

Такой аграрно-промышленный подход должен серьезно укрепить позиции Бразилии в качестве одного из глобальных производителей биотоплива и ключевого поставщика экологичного горючего для воздушного транспорта.

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