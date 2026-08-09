В России начали печатать шины на 3D-принтере: подробности о технологии

Холдинг «Кордиант» внедрил 3D-печать прототипов шин для ускорения разработки

Подразделение научно-технического центра «Интайр» на Ярославском шинном заводе освоило довольно необычный инструмент – 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин. Холдинг «Кордиант» запустил его в работу, чтобы проектировать новые линейки продукции, и сообщил об этом «Известиям» 5 августа.

Идея в том, чтобы получать макеты, по своим свойствам практически идентичные будущим серийным образцам. Так у инженеров появляется возможность без лишних затрат еще на стадии эскизов оценить, как выглядит изделие, и сверить все его геометрические параметры. Обычные методы такой наглядности и точности на первых этапах просто не дают.

Сама установка может похвастаться рабочей зоной 350×350×350 мм. С такими габаритами напечатать протектор в полную величину – уже не проблема. Материалы закупают разные, вплоть до TPU-пластика: он и эластичный, и износостойкий. Особенно ценно это качество, когда нужно воссоздать деформируемые детали и посмотреть, как они поведут себя под давлением. Причем полимер отлично ложится на современных принтерах, без сюрпризов. В дело идут и PETG с PLA – словом, привычные в промышленности расходники.

За счет перехода на аддитивные технологии в «Кордианте» планируют заметно сократить путь от первого чертежа до старта продаж. Быстрее появятся новые продукты, а заодно станет проще готовить узкоспециализированные решения для конкретных задач. Собственно, это и есть главная ставка производителя – сжать время вывода модели на рынок без потери качества.

В более широком контексте этот шаг выглядит логично, особенно если вспомнить, с какими сложностями порой сталкиваются автомобилисты. Скажем, летом эксперты подробно разбирали минусы низкопрофильных шин – тех, у которых высота профиля 45% и менее. Баланс смещается в сторону уязвимости: малейшая яма на асфальте способна угробить не только саму покрышку, но и диск. Вдобавок о плавности хода можно забыть – низкий профиль физически не способен сглатывать дорожные дефекты так, как это делают более высокие собратья. Инженерам же при работе с разными типами резины цифровые копии позволяют избежать множества итераций с дорогостоящей оснасткой.

Новые технологии производства шин открывают дорогу для еще более смелых дизайнерских решений — о том, как аксессуары меняют облик автомобиля, «За рулем» уже рассказывал.

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