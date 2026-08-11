В России изменился ценник богато оснащенного китайского седана: актуальные цены

Седан Hongqi H9 в комплектации «Делюкс» подорожал в России на 50 тысяч рублей

Начало августа принесло Hongqi H9 небольшое подорожание. Казалось бы, модель официально передала звание флагмана более дорогому Golden Sunflower Guoya, но это не уберегло ее от корректировки прайс-листа. Теперь единственная доступная версия «Делюкс» с задним приводом оценивается на 50 тысяч рублей выше.

Прибавка в 0,86% – цифра вроде бы скромная. Прайс зафиксировался на отметке 5 880 000 рублей. Сумма подросла, при этом техническая начинка осталась нетронутой: под капотом все так же трудится двухлитровая турбочетверка мощностью 245 лошадиных сил.

Hongqi H9

Работает мотор в связке с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым роботом. Что касается аппетита, в смешанном цикле WLTC он укладывается в 7,1 литра на сотню.

Богатое убранство салона, в общем-то, объясняет многомиллионный ценник. Пространство отделано натуральной кожей Наппа, а за уют отвечает контурная подсветка с палитрой из 253 оттенков. Кстати, здесь стоит акустика Bose с дюжиной динамиков и продвинутая система активного шумоподавления.

На передней панели разместились два 12,3-дюймовых дисплея, плюс проекция на лобовое стекло. Бортовой климат-контроль разделен на четыре зоны, присутствуют функции ионизации и очистки воздуха. Сверху все это великолепие накрыто панорамной крышей, оснащенной автоматической шторкой.

Интерьер Hongqi H9

На деле комфорт тут возведен в абсолют. Водитель и пассажиры могут рассчитывать на вентиляцию и массаж буквально в каждом кресле. Вдобавок реализована память настроек для руля, боковых зеркал и водительского места. Второй ряд тоже не обделен: подушки сидений настраиваются по глубине, а высота подголовников регулируется электроприводом. Среди прочего багажник открывается без рук, реализована беспроводная зарядка, а удерживать дистанцию в потоке помогает адаптивный круиз-контроль.

Потеря флагманских позиций

Забавно, но с мая H9 больше не тянет на роль главного седана в российской гамме Hongqi. Трон перешел к Golden Sunflower Guoya. Этот монстр предлагается с моторами V6 на 380 «лошадей» и V8, развивающим 476 сил. Выбрать можно пяти– или четырехместное исполнение, правда, стартовая цена в 27,7 млн рублей мгновенно переводит его в совсем другую лигу покупателей.

Между прочим, это не первый пересмотр ценников марки за последнее время. Месяцем ранее, в июле, корректировки затронули компактный кроссовер HS3. Тогда его стоимость в зависимости от комплектации выросла на сумму от 9 до 29 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, сколько сейчас стоят европейские кроссоверы в России.

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