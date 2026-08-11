В России изменился ценник богато оснащенного китайского седана: актуальные цены
Начало августа принесло Hongqi H9 небольшое подорожание. Казалось бы, модель официально передала звание флагмана более дорогому Golden Sunflower Guoya, но это не уберегло ее от корректировки прайс-листа. Теперь единственная доступная версия «Делюкс» с задним приводом оценивается на 50 тысяч рублей выше.
Прибавка в 0,86% – цифра вроде бы скромная. Прайс зафиксировался на отметке 5 880 000 рублей. Сумма подросла, при этом техническая начинка осталась нетронутой: под капотом все так же трудится двухлитровая турбочетверка мощностью 245 лошадиных сил.
Работает мотор в связке с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым роботом. Что касается аппетита, в смешанном цикле WLTC он укладывается в 7,1 литра на сотню.
Богатое убранство салона, в общем-то, объясняет многомиллионный ценник. Пространство отделано натуральной кожей Наппа, а за уют отвечает контурная подсветка с палитрой из 253 оттенков. Кстати, здесь стоит акустика Bose с дюжиной динамиков и продвинутая система активного шумоподавления.
На передней панели разместились два 12,3-дюймовых дисплея, плюс проекция на лобовое стекло. Бортовой климат-контроль разделен на четыре зоны, присутствуют функции ионизации и очистки воздуха. Сверху все это великолепие накрыто панорамной крышей, оснащенной автоматической шторкой.
На деле комфорт тут возведен в абсолют. Водитель и пассажиры могут рассчитывать на вентиляцию и массаж буквально в каждом кресле. Вдобавок реализована память настроек для руля, боковых зеркал и водительского места. Второй ряд тоже не обделен: подушки сидений настраиваются по глубине, а высота подголовников регулируется электроприводом. Среди прочего багажник открывается без рук, реализована беспроводная зарядка, а удерживать дистанцию в потоке помогает адаптивный круиз-контроль.
Потеря флагманских позиций
Забавно, но с мая H9 больше не тянет на роль главного седана в российской гамме Hongqi. Трон перешел к Golden Sunflower Guoya. Этот монстр предлагается с моторами V6 на 380 «лошадей» и V8, развивающим 476 сил. Выбрать можно пяти– или четырехместное исполнение, правда, стартовая цена в 27,7 млн рублей мгновенно переводит его в совсем другую лигу покупателей.
Между прочим, это не первый пересмотр ценников марки за последнее время. Месяцем ранее, в июле, корректировки затронули компактный кроссовер HS3. Тогда его стоимость в зависимости от комплектации выросла на сумму от 9 до 29 тысяч рублей.
Ранее «За рулем» уже рассказывал, сколько сейчас стоят европейские кроссоверы в России.
Розыгрыш LADA Iskra SW Cross
Для участия в розыгрыше посетите выставку ИнтерАвтоМеханика с 18 по 21 августа по бесплатному билету от «За рулем». Возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов. Машину разыграем в последний день работы экспозиции.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте