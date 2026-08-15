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Практически новый Land Cruiser 200 найден в продаже в России: цена удивит

В Москве продают Toyota Land Cruiser 200 с пробегом 11 358 км за 8,65 млн рублей

В столичном регионе обнаружился Toyota Land Cruiser 200 дизельной комплектации Brownstone, который формально давно не новый, но по сути – капсула времени. Выпуск 2014 года, а на одометре у него лишь 11 358 километров пробега.

Владелец хочет выручить за такой сохранный экземпляр 8,65 млн рублей. В объявлении он подчеркивает: «Состояние авто соответствует пробегу. Салонам просьба не звонить. Осмотр Москва, Юго-Запад».

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Речь идет об автомобиле с 4,5-литровым дизелем мощностью 235 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. Интерьер, отделанный коричневой кожей в лимитированном исполнении Brownstone, выглядит так же безупречно, как и кузов.

Судя по фотографиям, машина действительно избежала серьезного износа – и внутри, и снаружи она близка к идеалу.

Ранее «За рулем» рассказал о рамном внедорожнике с высоким клиренсом и скромным аппетитом.

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Источник:  Auto.ru
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