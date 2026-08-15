Практически новый Land Cruiser 200 найден в продаже в России: цена удивит
В столичном регионе обнаружился Toyota Land Cruiser 200 дизельной комплектации Brownstone, который формально давно не новый, но по сути – капсула времени. Выпуск 2014 года, а на одометре у него лишь 11 358 километров пробега.
Владелец хочет выручить за такой сохранный экземпляр 8,65 млн рублей. В объявлении он подчеркивает: «Состояние авто соответствует пробегу. Салонам просьба не звонить. Осмотр Москва, Юго-Запад».
Речь идет об автомобиле с 4,5-литровым дизелем мощностью 235 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом. Интерьер, отделанный коричневой кожей в лимитированном исполнении Brownstone, выглядит так же безупречно, как и кузов.
Судя по фотографиям, машина действительно избежала серьезного износа – и внутри, и снаружи она близка к идеалу.
Ранее «За рулем» рассказал о рамном внедорожнике с высоким клиренсом и скромным аппетитом.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX