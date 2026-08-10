Этим машинам не навредит бензин «Евро-2»

Эксперт Моржаретто перечислил автомобили, которым подходит бензин «Евро–2»

Заправлять современную иномарку старым бензином – затея так себе. Мотор, конечно, не развалится сразу, но и спасибо не скажет. По сути, речь идет о топливе, которое откровенно не дотягивает до актуальных требований по части присадок и чистоты.

В эксклюзивном комментарии для aif.ru автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, кому такой ресурс действительно не навредит. Все дело в высоком содержании серы и ушедших в прошлое стандартах производства. «По ряду параметров этот бензин уступает. Это старое топливо, которое делалось по старым стандартам, в частности, там очень высокое содержание серы. Такой бензин идеально подходит для старых машин. То есть если у вас, условно, «Жигули» или старый «Опель», то подойдет отлично, но с более современными автомобилями стоит быть осторожнее».

Базовые характеристики класса «Евро-2» и правда выглядят не очень презентабельно, если равняться на день сегодняшний. Серы допускается до 500 мг/кг, бензола – не больше 5 процентов, а доля монометиланилина и вовсе может достигать 1,3 процента. Для сравнения, в более свежих стандартах эти цифры в разы жестче.

В общем-то, повод для такого обсуждения возник не на пустом месте. Правительство России разрешило оборот, ввоз и выпуск бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» аж до 1 июля 2027 года. Ход вынужденный, но для водителей тут кроется определенный нюанс: теперь на заправках можно легко столкнуться с продуктом, который рассчитан скорее на «раритеты», чем на свежие авто.

Правда, в Минэнерго настояли на важном моменте – информировании. Автозаправочные станции обязали наглядно обозначать класс топлива, чтобы владелец машины принимал решение осознанно, а не наугад тыкал пистолетом в бак. Хотя лазейка все равно остается: залил по привычке – и проблемы с катализатором или топливной системой не за горами. Так что перед тем, как заправиться, стоит лишний раз убедиться, переживет ли ваш автомобиль встречу с таким топливным «ретро».

О свойствах топлива и работе октан-корректоров «За рулем» подробно рассказал в одном из недавних материалов.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!