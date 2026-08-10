Скидку в 50% на оплату штрафов за нарушения ПДД могут вернуть, но не для всех

Депутат Нилов предложил вернуть скидку 50% на оплату автоштрафов

В Госдуме заговорили о возвращении скидку на автоштрафы к прежнему уровню в половину суммы. С такой инициативой, по данным ТАСС, выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Правда, касается это только тех водителей, кто не совершает совсем уж серьезных проступков.

По логике депутата, механизм должен одновременно и дисциплинировать, и давать ощутимую финансовую поблажку законопослушным людям. «Скидку в 50% стоит вернуть. Но надо помнить о безопасности дорожного движения», – подчеркнул он. А насчет грубых нарушений выразился вполне категорично: никаких послаблений там быть не должно.

Для многих автомобилистов эта новость прозвучит весьма кстати. Ведь изначально, еще с 2016 года, в стране действовала хорошая возможность гасить штрафы наполовину, если уложиться в 20 дней. Однако с 2025-го правила ужесточились: дисконт урезали до 25%, хотя срок оплаты растянули до 30 суток.

Нилов между прочим считает, что похожую практику стоит активнее внедрять не только на федеральных трассах, но и в городах, особенно когда речь заходит о неоплаченной парковке. Он предложил регионам смелее пользоваться уже отлаженным инструментом. Мол, дайте людям возможность быстро заплатить штраф за стоянку с дисконтом и без лишней бюрократии, и многие предпочтут не обжаловать постановление, а просто закрыть вопрос.

Ранее «За рулем» рассказал, как получить до 15% экономии на топливе без лишних усилий.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!