Водителям квадроциклов разрешат предъявлять права по QR–коду

В РФ трактористы смогут предъявлять права с помощью QR-кода

Право на управление тракторами и другой самоходной техникой можно будет подтверждать в России с помощью QR-кода в приложении «Госуслуги». Это следует из постановления правительства РФ. Документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.

«Тракторные права» разных категорий нужны в России для вождения не только тракторов и комбайнов, но также бульдозеров, экскаваторов, квадроциклов, снегоходов и другой самоходной техники. Согласно нововведению, предъявление электронной версии удостоверения тракториста-машиниста с использованием мобильного приложения «Госуслуги» будет приравнено к предъявлению таких прав на бумажном носителе. Для возможности оформления цифровой версии «тракторных прав» постановлением прописываются требования к цифровой фотографии водителя.

Как отмечается в материалах к постановлению, это позволит предъявлять удостоверения тракториста-машиниста с помощью мобильного приложения «Госуслуги авто» в формате QR-кода.

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