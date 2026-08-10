Ликсутов: в столице очень популярны тематические прогулки по московскому метрополитену

Экскурсионный поток Музея Транспорта Москвы вырос на 36% в 2026 году

В 2026 году Экскурсионное бюро Музея Транспорта Москвы представило сразу пять новых городских маршрутов.

В обновленную линейку вошли три тематические прогулки по столичной подземке, отдельная экскурсия, посвященная архитектурному облику Москвы – как подземному, так и наземному, а также водное путешествие на электросудне от стен Новоспасского монастыря до территории современного квартала ЗИЛ.

Сотрудники музея уже давно не ограничиваются выставочными залами и постоянно расширяют границы привычных форматов, предлагая горожанам и гостям столицы нестандартные способы изучения города. В арсенале Экскурсионного бюро – десятки программ на любой вкус: здесь можно увидеть Москву с воды, прогуляться по древним улицам в центре или спуститься в лабиринты транспортной инфраструктуры, чтобы узнать ее историю из первых уст.

Максим Ликсутов , заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«В первом полугодии текущего года Музей Транспорта Москвы провел более 600 экскурсий, участниками которых стали свыше 7 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, количество проведенных экскурсий выросло на 14,8%, а число экскурсантов увеличилось на 36%.

Наибольшей популярностью неизменно пользуются прогулки по московскому метрополитену. В этому году в честь Дня космонавтики и Дня Победы музей запустил два тематических маршрута – «Метро космическое» и «Метро героическое».

В первом полугодии 2026 года экскурсионное бюро представило три тематические экскурсии по столичному метрополитену: «Метро спортивное» о спортивной теме в оформлении станций, «Метро космическое» к 65-летию полета Гагарина и «Метро героическое» ко Дню Победы, посвященное строительству метро в годы войны. В мае Музей Транспорта Москвы совместно с городским Управлением культурных и деловых пространств провел экскурсию «Дворцы подземные и надземные», показавшую единство художественных приемов в архитектуре подземных и наземных зданий.

Директор музея Оксана Бондаренко отметила, что экскурсионная служба работает с 2021 года и за это время выросла в полноценное бюро с программами для разных возрастов. Она подчеркнула, что создание каждой новой экскурсии требует серьезного исследования, а экскурсоводы сверяют факты с реставраторами и научными сотрудниками. В команде из шести человек все увлечены своим делом и любят город и транспорт, что позволяет им увлекательно рассказывать о механизмах старой техники и пробуждать у слушателей связь с городом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube