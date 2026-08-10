В Россию привезут новый рамный дизельный внедорожник: подробности

Минпром Китая раскрыл характеристики рамного внедорожника BAW 212 X03

В картотеке китайского минпрома засветился свежий BAW 212 X03 – флагманский внедорожник, чей выход на домашний рынок уже не за горами. Между прочим, дебютировала эта модель еще в апреле 2026-го на автосалоне в Пекине, правда, тогда носила она совсем другие имена вроде BAW Expedition Platform-X. Ее, по сути, и подавали как эволюционное продолжение классического 212 T01. Контуры грядущего покорения российского бездорожья тоже обрисовали – ориентир поставили на 2027 год.

BAW 212 X03

Машина намеренно давит брутальной геометрией. Фронтальная часть стилистически перекликается с наследием старых «двести двенадцатых»: взгляните на радиаторную решетку с единственной горизонталью и логотипом, квадратные фары с круглыми световыми элементами, дополненными «ресничками» поворотников. Массивный бампер, похоже, уже подготовил посадочные места для буксировочных проушин.

При этом на крыше не видно лидара – для современного автопрома КНР это, в общем-то, почти вызов. Сбоку – монументальный «квадрат», чью брутальность подчеркивают разве что нестандартная D-стойка и мощные крылья. Корма встречает фонарями в духе Tank 500, распашной дверью и столь же монументальным бампером. Габаритные очертания таковы: длина достигает 5095 мм, ширина – 2038 мм, высота – 1945 мм, а расстояние между осями составляет 2950 мм.

BAW 212 X03

Салон хоть и не попал в официальный каталог минпрома на этот раз, но с пекинской презентации он знаком. Интерьер выдержан в нарочито суровом ключе – повсюду россыпь физических кнопок на торпедо и центральном тоннеле. Заметна и любопытная компоновка: рычаг выбора режимов движения необычного дизайна, а прямо под ним приютилась кнопка запуска двигателя. Над медиасистемой по центру, во всю ширину, протянут узкий дисплей, куда транслируются виртуальная приборка и прочие данные – решение, навеянное GAC Yue 7. Перед водителем стоит четырехспицевый мультируль. Что касается обширного списка оснащения, подробности пока не раскрыты, хотя наличие передних кресел с электрорегулировками и массажем, вороха водительских ассистентов и семи подушек безопасности уже обещано.

Серьезность намерений подтверждает и начинка. Автомобиль построен на полноценной раме: в документах минпрома шасси проходит под индексом BAW2033CJR1D – кстати, любопытная перекличка с далеким предком Beijing BJ212.

Главная же техническая интрига разрешилась в пользу тяжелого топлива. Если на автосалоне грезился параллельный гибрид на 422 л.с., то в серию машина пойдет с 2-литровым турбодизелем Dongfeng DDi23-500B. Отдача этого агрегата – 190 лошадиных сил, а потолок скорости ограничен 170 км/ч. Примечательно, что аналогичный мотор уже трудится под капотом пикапа BAW 212 Explorer 01, тогда как его донор, базовый внедорожник, оснащается дизелем от Foton на 2 литра и со 170 «лошадками».

Привод, разумеется, на обе оси, а тяжелое бездорожье призваны штурмовать межколесные блокировки спереди и сзади. Похоже, ставка сделана не на «премиум» в привычном понимании, а на выносливые узлы. К тому моменту, как X03 доберется до российских просторов в 2027 году, модельная гамма BAW у нас пока ограничивается внедорожником 212 T01 и его многочисленными версиями, к которым позже в 2026-м добавится пикап.

О Jetour T1, демонстрирующем брутальный стиль и характер, «За рулем» уже рассказывал.

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