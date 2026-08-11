В России появится новый добротный кроссовер Changan: подробности о машине

Changan UNI-Z мощностью 192 сил может появиться на рынке РФ в 2027 году

Появилась информация о запуске на российском рынке продаж совершенно новой модели Changan. Кроссовер UNI-Z уже получил необходимый документ для оформления одобрения типа транспортного средства.

В Поднебесной эта машина продается с апреля 2024-го. Поначалу ее предлагали исключительно в виде подзаряжаемого гибрида, но чуть позже гамму дополнили классическим вариантом с двигателем внутреннего сгорания. Именно такую модификацию, собранную в Китае, сейчас и готовят к выходу на наш рынок. Любопытно, что в официальной дорожной карте бренда на 2026 год эта модель не значилась. В реальности мы можем увидеть новинку у дилеров не раньше 2027-го, поскольку срок действия сертификата соответствия позволяет продавать ее вплоть до августа 2030 года.

Changan UNI-Z

Под капотом у кроссовера окажется полуторалитровый турбодвигатель. Окончательных параметров для РФ производитель пока не называет, зато известно, как этот же мотор настроен для домашнего рынка. Речь идет об отдаче в 192 лошадиные силы и крутящем моменте 310 ньютон-метров. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка, приводящая в движение передние колеса. С места до сотни такой тандем разгоняет автомобиль за 7,8 секунды.

С точки зрения размеров это довольно крупный SUV. Длина кузова достигает 4 730 мм, ширина – 1 890 мм, а высота – 1 680 мм при колесной базе 2 795 мм. Выделяется модель массивной решеткой радиатора, в которую интегрированы блоки фар, и единой световой полосой сзади. Обращают на себя внимание четыре патрубка выпускной системы, классические дверные ручки и многоспицевые колесные диски.

Внутри все построено вокруг двух крупных экранов. Виртуальная приборка имеет диагональ 10,25 дюйма, а центральный сенсорный дисплей – 14,6 дюйма. На центральном тоннеле между передними креслами нашлось место для площадки беспроводной зарядки, селектора трансмиссии и пары подстаканников. Между прочим, сами кресла выполнены в спортивном стиле, а в оснащение входят панорамная крыша и двухспицевое рулевое колесо.

Ранее «За рулем» уже рассказал о скором появлении этого бензинового кроссовера Changan в России.

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