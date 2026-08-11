Mazda готовит CX-3 нового поколения: подробности

Компания Mazda анонсировала премьеру кроссовера CX-3 нового поколения

Готовится к выходу компактный кроссовер Mazda CX-3 следующей генерации. По данным Carscoops, ссылающегося на свежий финансовый отчет японской марки, премьера запланирована на 2027 год, а производство организуют на таиландском заводе.

Вот только тизер, мелькнувший в том же документе, вызвал вопросы. На затемненном снимке угадываются обводы вовсе не новой модели, а предыдущего кроссовера CX-5. Сознательная ли это мистификация или в отчет просто вставили не ту картинку – пока непонятно.

Между прочим, ранее у Mazda проскакивали куда более внятные эскизы. На тех набросках просматривался спортивный силуэт, и правда немного перекликающийся с CX-5, да еще и с концептом Vision X-Compact. В общем-то, путаница с тизером на этом фоне выглядит еще более странно.

Каким будет новый CX-3 по части техники? Если верить предварительным данным, ему уготована и чисто бензиновая версия, и сразу несколько гибридных модификаций. Причем базовый вариант с ДВС, по слухам, собираются оснащать шестиступенчатой механикой. Остальные технические подробности фирма пока не раскрывает.

В собственной линейке Mazda эта модель окажется на ступень младше кроссовера CX-30. Кстати, среди ее прямых соперников называют Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Peugeot 2008, Jeep Avenger, Renault Captur, Nissan Juke, Hyundai Bayon и Volkswagen T-Cross.

Mazda CX-3

О еще одном кроссовере для России «За рулем» уже рассказывал.

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