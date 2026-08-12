Когда лучше всего покупать новую машину: ответ эксперта

Аналитик Ерицян назвал самые удачные месяцы для покупки нового авто

Наиболее выгодными месяцами для приобретения нового автомобиля в России считаются декабрь, январь и февраль. Об этом 11 августа рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян.

«Традиционно наиболее выгодными месяцами для покупки нового автомобиля считаются декабрь, январь и февраль. В декабре дилеры стремятся выполнить годовые планы продаж, поэтому чаще предлагают специальные условия и скидки», – пояснил он.

По его словам, в январе и феврале в продаже часто остаются автомобили предыдущего модельного года, на которые также нередко действуют более привлекательные цены. При этом покупателям стоит учитывать не только сезонный фактор, но и события, влияющие на поставки и ценовую политику производителей. Среди них Ерицян выделил ежегодный Пекинский международный автосалон, который в 2026 году проходил с 24 апреля по 3 мая.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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