Эти признаки указывают на приближающиеся проблемы с мотором

Эксперт Липовицкий перечислил признаки скорой поломки двигателя

О приближающемся дорогом ремонте двигателя автомобиль часто предупреждает заранее. Меняется цвет выхлопа, падает мощность, вдруг повышается аппетит к маслу – и это лишь часть тревожных звоночков. 11 августа автоэксперт «Газпромбанк Автолизинга» Евгений Липовицкий объяснил, какие именно симптомы требуют немедленной диагностики. Вовремя замеченные отклонения могут спасти от гигантских счетов в автосервисе.

Необязательно, конечно, ежеминутно вслушиваться в работу мотора, превращая каждую поездку в нервотрепку. Но вот видимые или слышимые изменения пропускать нельзя.

Например, стоит насторожиться, обнаружив металлическую стружку в моторном масле. Регулярный осмотр подкапотного пространства и днища, а также проверка масляного фильтра – привычка полезная. Чистое масло при замене говорит о том, что внутри все в порядке. Частицы металла – наоборот, прямое указание на усилившееся внутреннее трение.

«Стружка означает, что возникает трение без достаточного количества смазки. Причина может быть в коленвале, вкладышах, задирах в цилиндрах, проблемах с впрыском топлива или топливным насосом высокого давления. В такой ситуации требуется тщательная диагностика», – уточнил Липовицкий.

Что выдает износ: подсказки от масла и трансмиссии

Пропала былая тяга? Водители с многолетним стажем за рулем одной машины такое чувствуют сразу. Причем за этим могут стоять как банальности вроде забитого фильтра или сбоящего датчика массового расхода воздуха, так и по-настоящему серьезные разрушения внутри силового агрегата.

Коробка передач тоже подает сигналы. Плавность переключений – ключевой параметр. Появились пинки, рывки, задержки или передача зависает – это повод для ревизии, а не для паники. Многие ошибочно считают трансмиссии «необслуживаемыми». В реальности же без регулярной смены рабочей жидкости не обойтись никак. Роботизированным коробкам и вариаторам – замена примерно раз в 40 тысяч километров, классическим гидротрансформаторным автоматам – интервал до 60 тысяч. Не забываем и про дифференциалы с муфтами – там смазка тоже стареет.

Вибрации и гул: когда мотор просит тишины

Нестабильный холостой ход – еще один признак, что движок пора проверять. Неровная работа, сильные вибрации и дрожь кузова намекают на износ внутренних компонентов. Электроника уже не в силах компенсировать разницу компрессии между цилиндрами.

Липовицкий обращает внимание на посторонние шумы. Глухой стук – возможные беды с коленчатым валом, звонкий металлический призвук на холостых – предупреждение о подошедших шатунных подшипниках. А приглушенное постукивание частенько связывают с износом поршневой группы.

Выхлопные газы тоже расскажут о многом. Сизый дым – в камеру сгорания летит масло, черный – переобогащенная смесь, а белый дым – тревожный симптом: возможно, в цилиндры попадает охлаждающая жидкость.

О состоянии двигателя, кстати, красноречиво свидетельствует и расход масла. Исправный мотор за тысячу километров пробега заметно уровень не уронит. Если же смазка уходит быстро, да еще и на свечах зажигания появляются маслянистые отложения – износ поршневых колец или цилиндров очень вероятен.

Срок службы мотора реально растянуть, всего лишь укоротив интервалы ТО. Постоянные городские пробки? Меняйте масло каждые 5-6 тысяч километров. Чаще катаетесь по трассе? Тогда регламент можно сдвинуть к 8-9 тысячам. И обязательно на каждом сервисе осматривайте патрубки, радиаторы и вообще всю систему охлаждения. Даже легкое запотевание или капельная утечка со временем могут привести к фатальному перегреву.

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