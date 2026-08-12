В Китае вышла новая версия известного седана – его будут производить в России

Обновленный седан Chery Arrizo 8 Pro представлен в Китае с ценой 1,4 млн рублей

Обновленный седан Chery Arrizo 8 Pro 2027 модельного года официально появился в Китае. Выбирать покупателям предлагают из пяти комплектаций, а стартовая цена пока обозначена на уровне 113,9 тысячи юаней – то есть около 1,4 миллиона рублей без учета возможных скидок.

По сути, перед нами более свежая итерация обычного Arrizo 8, который в России знают с июня 2023-го. На китайском рынке «прошка» дебютировала еще в марте 2025 года, а теперь вот добралась и до планового рестайлинга. В РФ машина тоже должна появиться до конца года – правда, под именем Tenet A8 и с локализацией на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург).

Chery Arrizo 8 Pro

Что изменилось в салоне и дизайне

Снаружи обновленную модель от прошлогодней отличает, прежде всего, решетка радиатора и передний бампер. Причем характер исполнения задней части зависит от выбранного мотора: версии с двухлитровым турбодвигателем щеголяют настоящими сдвоенными патрубками выпуска, а машины с 1,6-литровым агрегатом получили декоративные прямоугольные накладки – реальный «выхлоп» у них спрятан под бампер.

Внутри – цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и огромный 15,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы. В топовых вариантах за его быстродействие отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8255. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку – это, в общем-то, уже тренд. А центральный тоннель теперь занят скрытой нишей с подстаканниками и площадкой для беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 Вт.

Интерьер Chery Arrizo 8 Pro

Система автопилота Falcon Pilot 500

Одним из главных козырей обновленного Arrizo 8 Pro выступает комплекс ассистентов водителя Falcon Pilot 500. Штука довольно серьезная: заявлена и функция навигации с помощью автопилота (NOA), и более трех сотен сценариев автоматической парковки. Правда, доступна она лишь в двух самых дорогих комплектациях.

Размеры седана 2027 года – 4800 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1469 мм в высоту при колесной базе 2790 мм. Подвеска полностью независимая: спереди стойки MacPherson, сзади – многорычажка. Бензобак рассчитан на 55 литров. А коэффициент аэродинамического сопротивления кузова составляет 0,275.

Цены и технические характеристики

Всего конфигураций пять. Начальные версии Comfort и Luxury оценены в 113,9 и 120,9 тысячи юаней (приблизительно 1,4-1,48 миллиона рублей). Если же применить максимальную скидку, то прайс можно опустить до 89,9 и 96,9 тысячи юаней – это около 1,1-1,19 миллиона рублей.

Под капотом у таких машин располагается 1,6-литровый турбомотор с отдачей 200 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Коробка – семиступенчатый робот. Средний расход бензина по циклу WLTC заявлен на уровне 6,5 литра на сотню, а предельная скорость – 205 километров в час.

Три следующих комплектации – Luxal, Falcon 500 Luxury и Falcon 500 Premium – обойдутся уже в сумму от 129,9 до 145,9 тысячи юаней (1,6-1,79 миллиона рублей). С учетом всех выгод цена снижается до диапазона 100,9-116,9 тысячи юаней или 1,23-1,43 миллиона. Как нетрудно догадаться по названиям, новая система автопилота предлагается исключительно в двух флагманских исполнениях.

Здесь в дело вступает двухлитровый турбированный агрегат мощностью 254 силы и пиковым моментом 390 Нм. Сочетается он все с той же семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Потребление горючего – 6,8 литра на 100 километров (WLTC), а максималка достигает 215 километров в час. Привод во всех без исключения версиях остается передним.

Когда ждать в России

Что касается российской перспективы, то, как уже упоминалось, до конца года Arrizo 8 Pro приедет к нам в виде локализованной модели Tenet A8. Габариты у «Тенета» немного другие: 4757 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1469 мм в высоту, а межосевое расстояние – 2770 мм.

Начальный вариант получит турбомотор объемом 1,6 литра, форсированный до 150 лошадиных сил и 275 Нм. В паре с ним будет трудиться семиступенчатый робот. Для тех, кому нужно больше тяги, предложат связку из двухлитрового турбодвигателя с отдачей 197 л.с. и 375 Нм с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее «За рулем» уже рассказывал об этом автомобиле.

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