Квадратиш, Практиш, Toyota отдыхает? Китайский автомобиль, который покорил японцев

Кей-кар BYD Racco собрал в Японии тысячи заказов за две недели

Всего за две недели после выхода на японский рынок компактный электромобиль BYD Racco получил более тысячи предварительных заказов.

Старт продаж новинки состоялся 28 июля, цены варьируются от 2,14 до 2,5 миллиона иен (примерно 13,5-15,7 тыс. долларов), и это заметно дешевле прямого конкурента Nissan Sakura, который стоит от 2,45 млн иен (15,4 тыс. долларов).

BYD Racco

Особый интерес японцев вызвала топ-версия Racco 300 Premium – на нее пришлось 80 % всех заказов. При этом почти поровну разделились те, кто покупает Racco как вторую машину в семье (35,7 %), и те, кто заменяет им свой прежний автомобиль (еще 35,7 %). Каждый четвертый клиент стал владельцем электрокара впервые.

Сама модель – это переднеприводный кей-кар с квадратным кузовом, длиной чуть более 3,3 метра и колесной базой 2,5 метра. Несмотря на скромные размеры, салон рассчитан на четверых, а багажник вмещает 280 литров.

Радиус разворота – всего 4,8 метра, что идеально для узких японских улиц. Автомобиль предлагается с двумя типами литий-железо-фосфатных батарей – на 22,4 и 35,84 кВт·ч, запас хода составляет от 210 до 320 километров. Мотор выдает 47 кВт (63 л.с.) и 160 Н·м крутящего момента.

BYD Racco

Уже в «базе» есть адаптивный круиз-контроль, система автоторможения, 10,1-дюймовый экран и шесть динамиков.

Для сравнения: главный соперник, Nissan Sakura, имеет батарею на 20 кВт·ч, запас хода всего 112 км по циклу WLTC и стоит дороже.

BYD же наращивает экспортные обороты: в июле 2026 года мировые продажи компании превысили 411 тысяч автомобилей, из них почти 180 тысяч ушли на экспорт – это 43,7 % от общего объема.

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