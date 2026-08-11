В России появится новый автозавод

Новый автозавод полного цикла появится в Новосибирской области

Соглашение о строительстве в регионе предприятия, способного выпускать транспорт с двигателями любых типов – от дизельных до электрических – сейчас обсуждают областные чиновники и делегация из Китая. Представители сразу пяти компаний из КНР побывали на потенциальных площадках, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Интерес к Сибири проявили такие производители, как «Шаньдун Уйжуй энергетика», «Ресурсы Дальнего Востока», «Хэнань Шаолинь автомобили», «Даньдун Хуанхай автомобили» и «Ли Ми коммерческие транспортные средства (Хэбэй)». Перечень внушительный. Причем речь идет не просто о сборочной линии, а о целом технопарке с полным циклом, куда рассчитывают затянуть и других игроков рынка.

С китайской стороны переговоры комментировал Лиу Лянхуа. Он прямо заявил, что локация нужна масштабная. «Такие крупные площадки как раз подходят под такой проект», – подчеркнул представитель делегации. Вариантов пока два: производственно-логистический парк Новосибирской области и особая экономическая зона «Новосибирск».

О том, как китайский автопром укрепляет позиции в России, «За рулем» ранее рассказывал.

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