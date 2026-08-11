На Mercedes подавли в суд: чем не довольны владельцы автомобилей марки

Владельцы Mercedes-AMG подали в суд на компанию из-за обжигающих шильдиков

В начале августа жители Калифорнии Габриэл Лахиджани и Карендип Бат запустили коллективный иск против Mercedes-Benz USA, обратившись в Окружной суд Центрального округа Калифорнии, сообщает lawcommentary.com.

Далеко не все участники процесса владеют такими автомобилями: Лахиджани, например, получил седан Mercedes-AMG E-Class 2026 года в лизинг в последние дни мая. Как-то раз он сел за руль в обычной майке – и металлическая эмблема AMG на спинке кресла, нагретая солнцем, оставила на спине серьезный след. Врач-дерматолог диагностировал ожоги первой и второй степени, а в медицинских документах зафиксировали, что на коже фактически «выжжены литеры AMG».

Схожий случай в Лос-Анджелесе произошел с Карендип Бат. Надев топ без рукавов, она села в свой Mercedes-AMG, и плечо соприкоснулось с логотипом – почти мгновенно кожа получила ожог. Прошло несколько дней, и на плече проступил темный узор, в точности повторяющий очертания значка; врач квалифицировал это как контактный тепловой ожог.

По мнению заявителей, проблема кроется в самой конструкции и материалах. Металлические элементы эмблемы выпирают из спинки аккурат в тех местах, куда при посадке приходится спина, шея или плечо. На солнце этот металл быстро нагревается, становясь локальным «очагом ожога», – объясняют адвокаты.

Иск включает компенсацию медицинских затрат, а также возмещение ущерба за физическую боль и эмоциональные страдания. В документах фигурируют обвинения в небрежности и нарушении подразумеваемой гарантии по калифорнийскому закону Song-Beverly Consumer Warranty Act. Отдельным пунктом истцы требуют, чтобы компания оплатила удаление металлических логотипов с кресел для всех владельцев аналогичных моделей.

Федерального норматива, который бы ограничивал максимальную температуру нагревающихся на солнце деталей салона, в США пока нет. При этом специалисты указывают, что производители обычно тестируют такие элементы на потенциальную опасность. Если претензии подтвердятся, прецедент может заставить и другие автокомпании тщательнее прорабатывать подобные нюансы, полагают эксперты.

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