Новый седан Chery по цене Lada Granta — что внутри?

Chery вывела на рынок новый Arrizo 8 Pro по цене 1,1 млн рублей

Китайский автопром снова подогревает интерес: на домашнем рынке официально появился Chery Arrizo 8 Pro образца 2027 года. Пяти комплектациям седана назначили прайс от 113 900 юаней, что в рублях сейчас тянет почти на 1,39 миллиона. Правда, первые покупатели смогут неплохо сэкономить – со всеми стартовыми бонусами базовая машина обойдется в 89 900 юаней, или около 1,1 млн рублей по текущему курсу.

Под капотом по умолчанию скрывается турбированная «четверка» объемом 1,6литра. От нее снимают 197 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Если этого мало, за дополнительную плату можно заполучить двухлитровый наддувный агрегат – он выдает уже 251 л.с. и солидные 390 Нм. Оба мотора работают в связке с семиступенчатым роботом.

Заявленная экономичность – на уровне 6,5 литра на сотню для младшего двигателя и 6,8 литра для старшего. Ходовая часть, к слову, полностью независимая. Конструкцию кузова производитель заявляет как очень жесткую: параметр сопротивления кручению достигает 29 000 Нм/град.

Главный технологический козырь этой модели – фирменный комплекс Falcon 500. Его собрала сама Chery, напичкав автомобиль массой сенсоров и камер, а за обработку данных отвечает мощный чип. На выходе получаем продвинутый автопилот, который в курсе более трех сотен сценариев парковки: параллельно, перпендикулярно, по диагонали и прочими способами машина пристроится без участия водителя.

В движении по трассе электроника тоже не скучает. Arrizo 8 Pro способен без посторонней помощи держаться за лидером, совершать обгоны, перестраиваться в соседние полосы и самостоятельно уходить с магистрали. Плюс стандартный джентльменский набор: тут и экстренное торможение, и контроль слепых зон, и системы предотвращения столкновений.

Центральное место на передней панели отдано тачскрину диагональю 15,6 дюйма. Медиасистема обучена искусственному интеллекту – голосовые команды она распознает заметно шустрее и точнее, чем предшественники.

Габаритами седан не обделен: длина составляет 4780 мм при ширине 1843 мм, высота ограничена 1469 мм, а расстояние между осями – 2790 мм. Пространства для задних пассажиров должно хватить с запасом.

Внутри – кожаная обивка сидений, причем передние кресла умеют делать массаж. Салон по вечерам расцвечивает контурная подсветка с палитрой из 256 оттенков. За звуковое сопровождение отвечает аудиосистема с четырнадцатью динамиками.

О флагманском Esteo с мощным мотором и кожей Nappa «За рулем» ранее писал.

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